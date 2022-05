Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,7 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I kw. 2022 r. wyniósł 4,78 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,62 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 4 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale tego roku pomimo braku nowych premier, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Od stycznia do marca 2022 zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, co dało wzrost wyniku o ponad 38% r/r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 5,6 mln zł, w porównaniu do 4 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego, co dało wzrost wyniku o 40% r/r. Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju naszego flagowego longsellera, jakim jest 'Cooking Simulator'" - skomentował dyrektor finansowy Jakub Rafał, cytowany w komunikacie.

Globalna premiera gry "Cooking Simulator" odbyła się w połowie 2019 roku. Od tego czasu produkt jest regularnie rozwijany poprzez udostępnianie płatnych i bezpłatnych dodatków oraz tzw. live ops, zwiększających widoczność w sklepie Steam. Podstawowa wersja gry trafiła już do ponad 860 000 użytkowników, a jej sprzedaż wraz z dodatkami przekroczyła 1,3 mln sztuk. Sama sprzedaż wersji Steam VR do końca marca jest bliska 100 000 graczy, podano.

Big Cheese Studio planuje dalszą dywersyfikację kanałów dystrybucji o wersję PlayStation VR oraz Meta Quest 2.

"Technologie wirtualnej rzeczywistości zyskują na znaczeniu. Szacuje się, że popyt na gogle VR w ciągu kilku najbliższych lat może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie, a obecnie najlepszym tego rodzaju sprzętem jest Meta Quest 2. Wiążemy, więc spore nadzieje względem premiery w sklepie Meta Store. Wierzymy że już niebawem ogłosimy dokładną datę debiutu tego projektu" - powiedział prezes Łukasz Dębski.

Spółka swoje działania równolegle koncentruje nad nowym projektem "Pizza Empire" oraz sequelem do podstawowej wersji "Cooking Simulatora" (projekt docelowo trafi na PC i konsole). Środki na produkcję obu projektów pochodzą z bieżącej działalności spółki oraz z ubiegłorocznej oferty publicznej, w ramach której spółka pozyskała 4,7 mln zł.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Model biznesowy studia zakłada tworzenie gier z naciskiem na połączenie symulacji, ekonomii i strategii działania. Strategia studia zakłada jednoczesne prace nad 2-3 nowymi produktami. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2021 r.

