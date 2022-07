Reklama

"Mimo że przewoźnicy lotniczy i porty lotnicze nadal borykają się z pewnymi wyzwaniami operacyjnymi, wynikającymi z żywiołowego wzrostu liczby podróżnych, to jednak w sektorze lotnictwa ogólnego szybko nadrabiamy zaległości związane z oczekiwaniami zwiększonego popytu i nadal monitorujemy nasze satysfakcjonujące przepływy klientów, które są bliskie poziomu sprzed pandemii. Inny ważny aspekt - od końca II kwartału cena paliwa na rynku stopniowo się stabilizuje, co pozwala nam lepiej zarządzać i planować wolumen naszych operacji. Z fazy gwałtownych, dynamicznych zmian zamierzamy stopniowo powrócić do zwykłej rutyny działalności biznesowej, wykazując wcześniejsze wskaźniki wydajności" - powiedział prezes Vitalij Rakovski, cytowany w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)