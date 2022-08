Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 60 mln zł wobec 23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 99 mln zł wobec 65 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 234 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł w porównaniu z 500 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 191 mln zł wobec 153 mln zł rok wcześniej.

Segment maszyn górniczych wygenerował 524 mln zł przychodów (z wyłączeniem rozliczeń między segmentami), co stanowi wzrost o 24 mln zł (tj. 5%) r/r. Segment fotowoltaiki dodał 26 mln zł do przychodów grupy (przy czym jest to pierwszy pełen okres sprawozdawczy tego segmentu w wynikach grupy). Udział sprzedaży Grupy Famur na rynkach zagranicznych wyniósł 44%.

"W drugim kwartale 2022 roku Grupa Famur zwiększyła swoje przychody oraz poprawiła rentowność EBITDA, mimo wciąż obecnego w globalnej gospodarce wyjątkowo wysokiego stopnia niepewności. Z jednej strony utrzymujące się wysokie ceny paliw kopalnych wpływały na wzrost poziomu zapytań ofertowych, z drugiej musieliśmy się mierzyć z wysokimi cenami materiałów, komponentów i energii oraz zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Jednak zebrane przez lata doświadczenie oraz wypracowany elastyczny model funkcjonowania naszej organizacji pomagał w szybkiej adaptacji do dynamicznych zmian rynkowych" - napisał prezes Mirosław Bendzera w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 113 mln zł wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)