Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 825 punktów, czyli 2,80 proc. i wyniósł 30.316,32 pkt. W ciągu dwóch ostatnich dni indeks zyskał ponad 1500 punktów.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 3,06 proc. i wyniósł 3.790,93 pkt. To najlepsze dwudniowa seria wzrostów tego indeksu od 2020 roku.

Nasdaq Composite wzrósł o 3,34 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.176,41 pkt.

„Z sezonem wyników, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu, będzie bardzo interesujące zobaczyć, jak bardzo inflacja naprawdę wpływa na zyski. Jeśli zyski nie będą być może tak wysokie, jak oczekiwano, a połączy się to z utrzymującymi się wyższymi stopami procentowymi, a tym samym niższymi uzasadnionymi wycenami, nie jest to dobra mieszanka dla ożywienia na rynku” – powiedziała Melissa Brown, szefowa globalnych badań stosowanych w Qontigo, należącym do Deutsche Boerse.

Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management, powiedział, że inwestorzy mogą spodziewać się okresowych odbić na akcjach, ale zmienność będzie się utrzymywać.

„Po spadku o ponad 9 proc. we wrześniu i rozszerzeniu spadku od początku roku do prawie 25 proc. od piątkowego zamknięcia, uważamy, że indeks S&P 500 wygląda na wyprzedany. Przy bardzo słabym sentymencie dla akcji należy spodziewać się okresowych odbić. Ale rynki prawdopodobnie pozostaną niestabilne w najbliższym czasie, napędzane głównie oczekiwaniami dotyczącymi inflacji i stóp procentowych” – powiedział Haefele w raporcie.

Słabe dane z USA osłabiły zakłady wśród inwestorów na agresywne działania Fed. Rynki pieniężne sygnalizują, że Fed podniesie stopy procentowe o kolejne 125 punktów bazowych do marca w porównaniu z 165 pb. odnotowanymi po trzeciej podwyżce o 75 pb. w zeszłym miesiącu.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 50,9 pkt. wobec 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,1 pkt. Indeks ten spadł do ponad dwuletniego minimum.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,1 proc. mdm. Wstępnie szacowano -0,2 proc. mdm. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w sierpniu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc. wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,2 proc. Tu wstępnie szacowano +0,2 proc. mdm

"Fed powinien rozważyć wstrzymanie +kampanii+ zacieśniania polityki pieniężnej po kolejnej podwyżce stóp procentowych w listopadzie" - ocenił Ed Yardani, weteran rynków finansowych, założyciel Yardeni Research Inc.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w sierpniu wyniosła 10,053 mln wobec 11,170 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 11,239 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 11,088 mln.

Akcje spółek Big Tech, takie jak Apple, Microsoft, Alphabet i Nvidii zwyżkowały od 2 do 3 proc.

Rivian Automotive rósł o 8,5 proc. po tym, jak producent pojazdów elektrycznych poinformował, że wyprodukował 7.363 egzemplarze w trzecim kwartale, o 67 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i utrzymał całoroczny cel wynoszący 25.000 sztuk.

Tesla zyskała 3 proc. od największej wyprzedaży od czterech miesięcy w poprzedniej sesji, która została wywołana rozczarowującymi kwartalnymi dostawami pojazdów.