Zysk operacyjny wyniósł 15,52 mln zł wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ponadto spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 18,8 mln zł, czyli o 139% wyższym od wyniku zrealizowanego w roku poprzednim" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,7 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 60,2 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci kwartał 2022 był przełomowy dla oceny sytuacji finansowej Grupy Ailleron. Rekordowe przychody i zyski na wszystkich poziomach wskazują jasno, że Grupa przeszła na nową trajektorię kwartalnych wyników finansowych. Osiągnięte w III kwartale 18,8 mln zł EBITDA i blisko 6 mln zł zysku netto dla jednostki dominującej jest rekordowe i jasno wskazuje na słuszność decyzji rozwoju spółki zależnej Software Mind w modelu joint-venture z funduszem Enterprise Investors. W ciągu niecałych 2 lat od rozpoczęcia projektu, zespołowi Software Mind prowadzonemu przez Grzegorza Młynarczyka udało się zwiększyć skalę działalności już prawie czterokrotnie przy zachowaniu poziomu rentowności biznesu. Przed ogłoszeniem transakcji z Funduszem, w 2020 roku kwartalne przychody Software Mind kształtowały się poniżej 25 mln zł, a teraz zbliżają się już do rekordowych 100 mln zł" - powiedział CFO, członek zarządu Ailleron Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 7,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 290,1 mln zł w porównaniu z 145,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 6,48 mln zł wobec 24,15 mln zł zysku rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa stanowi już 76% przychodów - wzrosła na przestrzeni 9M 2022 roku do 221,3 mln zł i osiągnęła dynamikę 181%. Perspektywy na ostatni kwartał 2022 roku są stabilne, popyt na usługi Grupy pozostaje wysoki. Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones" - czytamy dalej.

