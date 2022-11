Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,04 mln zł wobec 63 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,88 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 7,02 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 4 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,91 mln zł jednosstkowego zysku netto w porównaniu z 1,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 31,56 mln zł w porównaniu z 17,78 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 6,19 mln zł wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej.

"III kwartał był dla spółki bardzo owocny, osiągnęliśmy zysk operacyjny na poziomie 3 mln zł. Sfinalizowaliśmy też transakcję zbycia, stworzonej w Vivid Games, technologii Bidlogic, która zapewniła spółce stabilność finansową w kolejnych miesiącach. Nasze kluczowe tytuły - 'Real Boxing 2' i 'Eroblast', prezentowały zadowalające wyniki i sukcesywnie realizowały plany produkcyjne. Pogorszenie się globalnej koniunktury i przewidywane przez analityków, obniżenie chęci do dokonywania zakupów, staje się jednak odczuwalne także dla nas, branży, która długo opierała się makroekonomicznym zawirowaniom. Sytuacja ta odbija się m.in. na efektywności kampanii UA, co wpłynęło na nasz październikowy wynik i skłoniło do modyfikacji planów" - napisano w sprawozdaniu.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)