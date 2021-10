Do środowej RPP ws. wysokości stóp procentowych polski rynek długu i notowania złotego powinny pozostać w okolicy poziomów obecnych kwotowań - EUR/PLN przy ok. 4,62, rentowności obligacji na krótkim końcu nieco poniżej 2 proc., a na długim ok. 2,83 proc.

"Głównym czynnikiem oddziałującym w piątek na lokalne aktywa jest wstępny odczyt inflacji za październik, odbierany w kontekście zbliżającego się posiedzenia RPP. Ponieważ kolejny raz odczyt okazał się sporo wyższy od konsensusu, bardzo silnie wzrosły oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, co widać po zachowaniu krzywej rentowności. Na krótkim końcu wzrosty rentowności są solidne, po nawet 13 pb. Z kolei długi koniec krzywej notuje nieznacznie spadki. Rynek bardzo mocno nastawiony jest na agresywną, o 50 pb, podwyżkę stóp w przyszłym tygodniu" - powiedziała Kurtek. Reklama Jej zdaniem, rentowności SPW mogą ustabilizować się na obecnych poziomach przynajmniej do środowego posiedzenia RPP. "Gdyby RPP podniosła stopy, to raczej nie należy oczekiwać gwałtownej reakcji rynku długu, ponieważ podwyżka jest w cenach. Brak reakcji Rady może skutkować pewną korektą, ale z drugiej strony rynek nie wierzy w brak podwyżek i spodziewa się, że to tylko kwestia czasu i skali" - powiedziała Kurtek. ZŁOTY RACZEJ W TRENDZIE BOCZNYM W OKOLICY 4,62/EUR "Teoretycznie odczyt CPI powinien umocnić złotego, ale ostatecznie było ono relatywnie nieduże, biorąc pod uwagę skalę zaskoczenia inflacją i gwałtowną rewizję oczekiwań na decyzje Rady w przyszłym tygodniu. Można więc raczej mówić o stabilizacji EUR/PLN wokół 4,62. Wydaje się, że poza polityką monetarną inne czynniki odgrywają tutaj rolę. Rynkowi dają o sobie znać kwestie związane z decyzjami Trybunału Sprawiedliwości UE wobec Polski. Oprócz tego dzisiaj wieczorem zaplanowano przegląd ratingu Polski przez agencję Moody's. Tutaj nic negatywnego nie powinno się wydarzyć, ale być może ten czynnik hamował umocnienie złotego" - uważa Kurtek. Jej zdaniem, złoty do środy pozostanie trendzie bocznym w okolicy 4,62-4,63/EUR. Gdyby środowa decyzja RPP okazała się zgodna z oczekiwaniami rynkowymi, złoty ma zdaniem Kurtek szansę na umocnienie poniżej 4,60/EUR, ale na krótko. Z kolei w razie braku podwyżki Kurtek również liczy bardziej na stabilizację waluty niż na dalsze osłabienie, ponieważ rynki przestawiają nastawiają się, że podwyżki stóp proc. w Polsce to jedynie kwestia czasu. piątek piątek 15.50 9.11 EUR/PLN 4,6151 4,6255 USD/PLN 3,9694 3,9641 CHF/PLN 4,3508 4,352 EUR/USD 1,1627 1,1668 DS1023 1,95 1,84 PS1026 2,39 2,39 DS0432 2,83 2,87