Różne perspektywy, wspólny cel

Podczas Forum odbyła się tradycyjna debata rektorów pięciu uczelni ekonomicznych zrzeszonych w KRUE, poświęcona tematowi „przedsiębiorczość akademicka, a gospodarka”. W dyskusji wzięli udział rektorzy wszystkich uczelni ekonomicznych, którzy wymieniali się poglądami na temat roli uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i wspieraniu innowacji. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, zdefiniował przedsiębiorczość akademicką jako zdolność uczelni do generowania nowych pomysłów i stanowienia impulsu do innowacji dla przedsiębiorstw.

Wyzwania i konkretne rozwiązania

Rektorzy wskazali na kluczowe wyzwania stojące przed sektorem. Prof. Bernard Ziębicki z UEK zwrócił uwagę na realny spadek subwencji od 2018 roku, co zmusza uczelnie do działań oszczędnościowych, a jednocześnie jest dowodem ich przedsiębiorczości. Prof. Czesław Zając z UE Wrocław podkreślił potrzebę większej elastyczności w pozyskiwaniu finansowania. Z kolei prof. Barbara Jankowska z UE Poznań wskazała na strategiczną rolę spółek celowych i konieczność promowania ścieżki biznesowej wśród studentów. Prof. Celina Olszak z UE Katowice poddała natomiast w wątpliwość możliwość realnej przedsiębiorczości publicznych uczelni w obliczu restrykcyjnych regulacji prawnych. Pomimo różnych perspektyw, rektorzy zgodzili się co do fundamentalnej roli uczelni w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw i stymulowaniu gospodarki.