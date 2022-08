Eksperci spodziewali się w tym miesiącu wzrostu do 7,8 proc. W ubiegłym miesiącu inflacja w Niemczech osiągnęła poziom 7,5 proc. .

Na podstawie wstępnych szacunków w sierpniu (w porównaniu z danymi z ubiegłego roku) najbardziej wzrosły koszty energii (ok. 35,6 proc.), artykuły spożywcze (ok. 16,6 proc.) oraz usługi (ok. 2,2 proc.).