Rada Mediów Narodowych ponownie wskazała w piątek Jacka Kurskiego na prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Do 7 sierpnia p.o. prezesa był Maciej Łopiński, którego na czas urlopu, zastępował Kurski. RMN zdecydowała także do powołaniu do rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej Agnieszki Glapiak.

Za kandydaturą Jacka Kurskiego zagłosowało troje członków Rady Mediów Narodowych, dwóch było przeciw. Informacje potwierdził Sekretariat Rady Mediów Narodowych. Podczas piątkowego posiedzenia Rada Mediów Narodowych zdecydowała także o powołaniu Agnieszki Glapiak do rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Radę trzeba było uzupełnić, ponieważ odszedł z niej pełniący funkcję przewodniczącego Janusz Niedziela, który został wybrany do rady nadzorczej Polskiego Radia. W radzie nadzorczej PAP pozostają Maciej Świrski i Tomasz Giziński. Glapiak jest obecnie szefową centrum operacyjnego ministra obrony narodowej. W latach 2016-2018 kierowała departamentem komunikacji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedtem była związana z Telewizją Polską m.in. jako sekretarz redakcji rolnej TVP1 i kierowniczka redakcji audycji edukacyjnych, młodzieżowych i dziecięcych TVP1. W latach 2005-2007 była dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu. 24 lipca TVP podała w oficjalnym komunikacie, że Jacek Kurski został p.o. prezesa spółki. Tego samego dnia Rada Mediów Narodowych miała zająć się powołaniem nowego prezesa TVP. Czabański poinformował wtedy PAP, że ze względu na to, iż "żaden z członków RMN nie zgłosił żadnego kandydata do tej funkcji, punkt ten został zdjęty z dziennego porządku obrad". Reklama Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl wskazywał, że "komunikat TVP nie jest aktem prawnym". "Poprosiłem zarząd telewizji o przysłanie dokumentów wyjaśniających sytuację prawną zarządu. Pan Maciej Łopiński przysłał do Rady rezygnację z pełnienia obowiązków prezesa z dniem 7. sierpnia. Do tego dnia p.o. nadal jest on, nikt nowy nie został powołany" - powiedział. Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go RMN. Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała 10 marca Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. Kurski został wtedy doradcą Zarządu TVP. W maju Kurski został powołany do Zarządu TVP, gdzie miał nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną oraz TVP Sport.