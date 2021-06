Premier mówił, że skrócenie łańcucha dostaw "Od pola do stołu" jest "rzeczą krytyczną, jest rzeczą bardzo ważną".

"Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi względem zachodnich. I dlatego w Polskim Ładzie przygotowaliśmy 20 ważnych programów" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił szef rządu, jednym z nich, jest podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego. "Wcześniej z 83 zł na 100 zł. A teraz ze 100 zł podnosimy wkrótce na 110 zł."

Kolejny programy dotyczą m.in. dbania o gospodarstwa rolne, szczególnie o małe oraz kodeksu rolnego.

Morawiecki: Zależy mi na wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zagranicznych

Premier Morawiecki, który odwiedził w sobotę gospodarstwo rolniczym w Będkowicach (woj. małopolskie) zwrócił uwagę, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" - suszą, gradobiciem, podtopieniami. "Tu, jako państwo, staramy się pomagać. Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych" - zapewnił Morawiecki.

Przede wszystkim jednak - jak podkreślił - zależy mi na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych". "To dlatego też z sukcesem staraliśmy się o powołanie na komisarza ds. rolnictwa Polaka, pana Janusza Wojciechowskiego, który dba o interesy polskich rolników w Brukseli. To dlatego wynegocjowaliśmy w Brukseli ogromny pakiet wsparcia na najbliższych kilka lat, ponad 34 mld euro. To z tych środków również będą korzystały gospodarstwa takie, jak tu w Będkowicach" - dodał premier.

Zadeklarował, że rząd chce także prowadzić działania krajowe - budżetowe i legislacyjne, które będą sprzyjać poprawie konkurencyjności polskich rolników.

Przekonywał przy tym, iż polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne, niż w innych krajach UE, np. Holandii. "Tam ilość zużywanych pestycydów w substancji aktywnej jest kilka razy większa niż w Polsce na jeden hektar. W Polsce to jest nieco powyżej 2 kg na hektar tej substancji aktywnej; w Holandii - parę razy więcej" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział, że pomoc dla rolników przewidziano m.in. w "Polskim Ładzie", czyli nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

"Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury, potrzebuje infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, te większe przedsiębiorstwa, także internetowej i to jest wielki program rozwoju wsi, który mamy w ramach Polskiego Ładu" – powiedział premier.

Zaznaczył, że konieczne jest nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnieni dotyczących m.in. melioracji czy podłączeń wodno-kanalizacyjnych. "W Polskim Ładzie przeznaczamy bezprecedensowe kwoty na ten cel" – mówił Morawiecki. Wskazywał, że "polska wieś się zmienia, transformuje, stawia na nowe działalności np. turystykę".

"I to jest piękne, ale najpiękniejsze jest to polski rolnik przechował polską wiarę, tradycję, kulturę i łączy to z nowoczesnością, z nowoczesnym gospodarowaniem, coraz bardziej efektywnym, coraz bardziej konkurencyjnym" – mówił.

Rolą państwa – jak akcentował – jest pomaganie w nieszczęściach, gdy dojdzie do podtopień, gradobicia czy suszy, ale także pomaganie w wykorzystaniu szans, które przed rolnictwem się otwierają.

"Z całym sercem, z całą mocą, jako jedno z najważniejszych moich zadań stawiam przed sobą, przed rządem, wpieranie polskiego rolnictwa poprzez programy finansowe, infrastrukturalne" – powiedział szef rządu. (PAP)