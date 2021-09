W tym tygodniu spotkania z Zielonymi i FDP chcą odbyć zwycięscy socjaldemokraci, dla których to właśnie tzw. koalicja sygnalizacji świetlnej (od kolorów trzech ugrupowań) jest rozwiązaniem pożądanym. Za takim składem rządu opowiada się według sondaży ponad połowa Niemców. Możliwość współrządzenia z Zielonymi i liberałami chcą też sondować chadecy. Taką koalicję, zwaną jamajską, popiera ok. 1/3 badanych. Socjaldemokraci są preferowanym partnerem dla Zielonych. Liberałom z FDP bliżej do chadeków, z którymi łączy ich przychylne podejście do oczekiwań niemieckiego biznesu . Przekonać ich do lewicowej koalicji mogłaby jednak prawdopodobnie oferta teki ministra finansów dla lidera ugrupowania Christiana Lindnera.