PiS wysyła sygnały o gotowości do kompromisu z UE, by odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Na jakie ustępstwa zgodzi się Solidarna Polska?

W kamieniu milowym KPO dotyczącym sędziów zawieszonych orzeczeniami zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest jasno wskazane, że ma być wytyczona dla nich ścieżka proceduralna, w ramach której mogliby dążyć do wznowienia postępowania. Taka ścieżka została precyzyjnie, zgodnie z tym kamieniem milowym, przyjęta w ustawie prezydenckiej. Tymczasem szefowa KE we wspomnianym wywiadzie stwierdziła, że sędziowie mają być automatycznie przywróceni do orzekania. Sytuacja, w której von der Leyen mówi, że mają być wydane orzeczenia konkretnej treści, bo inaczej Polska nie dostanie pieniędzy, to niespotykany szantaż wobec niezawisłości sędziowskiej. To skandal na skalę międzynarodową i dowód na oszustwo KE. Dlaczego w ogóle musimy rozmawiać o kompromisach? To ścieżka donikąd.