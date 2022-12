Czaputowa, która w piątek formalnie rozwiązała rząd Hegera, zwróciła się do niego i do słowackiej klasy politycznej z prośbą o podjęcie kroków mających na celu przygotowanie przedterminowych wyborów. Aby je rozpisać potrzebna jest zgoda dwóch trzecich deputowanych. Zgodnie z normalnym kalendarzem wyborczym następne wybory na Słowacji miały się odbyć w lutym 2024 roku.

Pani prezydent zdecydowała też, że Heger pozostanie na czele tymczasowego rządu o ograniczonych prerogatywach do czasu nowych wyborów.

Heger powiedział podczas transmitowanego przez telewizje briefingu, że jego priorytetem będzie teraz przyjęcie prowizorium budżetowego. "Poświęcimy temu całą naszą uwagę w najbliższych dniach, aby ludzie mogli mieć spokojne święta i przetrwać kryzys energetyczny z całą przygotowaną pomocą (finansową), począwszy od 1 stycznia 2023 roku" - oznajmił premier.

Wniosek o wotum nieufności wobec gabinetu Hegera wniosła liberalna partia Wolność i Solidarność (SaS), której politycy odeszli z rządu we wrześniu. Po przejściu SaS do opozycji gabinet Hegera stracił większość parlamentarną.

Przejście SaS do opozycji było kulminacją kryzysu koalicyjnego, w którym minister finansów i szef najsilniejszego ugrupowania, Zwykli Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO), Igor Matovicz odrzucił ultimatum SaS wzywające go do odejścia z rządu.

Prezydent mianowała Hegera premierem 1 kwietnia 2021 roku. Igor Matovicz, który był poprzednikiem Hegera, rządził 376 dni i zrezygnował ze stanowiska po ostrym kryzysie w koalicji liczącej cztery ugrupowania, z których dwa domagały się zmiany na stanowisku szefa rządu.(PAP)