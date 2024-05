Na piątek NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zapowiedziały manifestację w Warszawie w ramach protestu przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi.

"+Precz z Zielonym Ładem+ to także nasze hasło" - powiedział na piątkowej konferencji szef PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał, unijna strategia - zarówno rozumiana szerzej, jak i węziej - "ma służyć temu (...), żeby takie kraje jak Polska, które dotychczas goniły zachodnie kraje Unii Europejskiej (...) przestały gonić, zaczęły się cofać, żeby to zbliżanie się zmieniło się co najwyżej w stan zamrożenia".

Pod skrzydłami PiS, ale "bez naszych sztandarów"

"Chcemy zrobić wszystko, żeby tak się nie stało i nasz dzisiejszy udział w tym marszu jest wynikiem tej determinacji. Mieliśmy przecież zaplanowany własny marsz, ale doszliśmy do wniosku, że dwa marsze w bardzo nieodległym czasie to jest coś, co pewnie nie wyjdzie. Liczymy, że wyjdzie ten dzisiejszy. Naprawdę nie zależy nam na reklamowaniu naszej własnej partii, tylko na tym, żeby to wyszło, żeby było dużo ludzi" - podkreślił Kaczyński.

"Bierzemy w tym udział bez naszych sztandarów, bez naszych przemówień, po prostu jako obywatele, bo przecież wszyscy obywatele otrzymali taką propozycję" - dodał.

Szef PiS podkreślił, że Zielony Ład to "dzieło Platformy Obywatelskiej", która w ten sposób realizowała "interesy, który nie są polskie".

Obecni przyszli europosłowie

Ma marszu obecni są też m.in. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Beata Szydło i Rafał Bocheński.

Wśród uczestników wyróżniają się związkowcy ze śląskiej Solidarności. Są też przedstawiciele "S" kolejarzy i "S Poczty Polskiej, a także "S" z Podkarpacia.

Uczestnicy manifestacji planują przejść przed Sejm ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej. Przemówienia zaplanowano na końcu marszu, przed Sejmem.

Czoło protestu Solidarności i PiS dotarło na pl. Defilad

Czoło marszu NSZZ "Solidarność" dotarło na pl. Defilad w centrum Warszawy. Z Placu Zamkowego wyszli ostatni protestujący, którzy dołączyli do manifestacji.

Protestujący mają ze sobą polskie flagi i transparenty: "Precz z Zielonym Ładem". Sadownicy z Grójca wiozą kilkumetrową figurę śmierci z kosą, częstują też uczestników jabłkami. Zobaczyć można hasła: "Lokaje Niemiec i Rosji - Ręce precz od prezydenta RP", "Niepodległość = polexit" "Teraz Usłyszysz Same Kłamstwa".

Z balkonu na Krakowskim Przedmieściu manifestujących pozdrowił poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

Obecni są związkowcy ze śląskiej Solidarności. Są też m.in. przedstawiciele "S" kolejarzy i "S Poczty Polskiej, "S" Mazowsze, Regionu Świętokrzyskiego, a także "S" z Podkarpacia. Widać przedstawicieli klubów Gazety Polskiej z różnych miast, m.in. z Gdyni, Aleksandrowa Łódzkiego.

Ostatni protestujący ok. godz. 13 wyszli z placu Zamkowego.

Uczestnicy manifestacji planują dotrzeć przed Sejmem, gdzie zaplanowane są przemówienia.

