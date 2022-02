31 grudnia 2021 r. agencja NASA poinformowała, że od amerykańskiej administracji prezydenckiej otrzymała deklarację przedłużenia okresu działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do 2030 roku. W związku z tym w ramach NASA opracowano nową wersję planu dotyczącego działania stacji kosmicznej. Poprzednia wersja planu pochodziła z 30 grudnia 2018 roku, natomiast najnowsza wersja została przygotowana w styczniu 2022 roku jako raport dla Kongresu. Raport (plan) definiuje cele na najbliższą dekadę dotyczące działania stacji i przejścia w coraz większym stopniu na usługi komercyjne.

Reklama

„Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wchodzi w swoją trzecią i najbardziej produktywną dekadę jako przełomowa platforma naukowa w mikrograwitacji. Ta dekada opiera się na udanym globalnym partnerstwie obejmującym testowanie technologii eksploracji i związanych z badaniami na ludziach – w celu eksploracji kosmosu, korzyści medycznych dla ludzkości i korzyści środowiskowych, a także dla położenia podwalin pod komercyjną przyszłość na niskiej orbicie okołoziemskiej” - wskazała Robyn Gatens, dyrektor Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Reklama

NASA zakłada, że do 2030 roku uda się na tyle rozwinąć amerykańskie prywatne firmy kosmiczne, że będą w stanie realizować na niskiej orbicie okołoziemskiej zadania, które wykonywano do tej pory na stacji ISS. Przykładowo w ostatnich dwóch latach NASA podpisała porozumienia o zadokowaniu komercyjnego modułu do stacji ISS (firma Axiom Space), a także zaprojektowaniu trzech komercyjnych stacji kosmicznych (firmy: Blue Origin, Nanoracks LLC, Northrop Grumman Systems Corporation).

W raporcie czytamy, iż NASA ma być jednym z wielu klientów komercyjnych przedsięwzięć, zamawiając usługi potrzebne dla swoich projektów. Na razie natomiast będzie wspomagać rozwój sektora prywatnego, aby nastąpiło płynne przejście z działań prowadzonych na ISS na działania na prywatnych stacjach kosmicznych.

Na najbliższe lata dla stacji ISS wymienianych jest pięć głównych celów: umożliwienie głębokiej eksploracji kosmosu, prowadzenie badań z korzyściami dla ludzkości, wsparcie dla amerykańskiego sektora kosmicznego, prowadzenie międzynarodowej współpracy, inspirowanie ludzkości.

W styczniu 2031 roku stacja kosmiczna ma zostać zdeorbitowana. Jej orbita będzie stopniowo obniżana z wysokości około 400 km i ostatecznie stacja spadnie do Oceanu Spokojnego.