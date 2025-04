O odkryciu poinformował w czwartek brytyjski dziennik "The Telegraph".

Egzoplaneta K2-18b

Zdaniem naukowców atmosfera egzoplanety K2-18b najprawdopodobniej zawiera wielkie ilości siarczku dimetylu, związku chemicznego wytwarzanego wyłącznie przez organizmy żywe, takie jak fitoplankton morski.

Astrofizycy z Cambridge opisali odkrycie jako "wielki, przełomowy moment" i najsilniejszą dotychczas wskazówkę, świadczącą, że poza Ziemią istnieje życie.

Ocean z pulsującym życiem

Profesor Nikku Madhusudhan z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Cambridge powiedział: "Nie ma poza życiem mechanizmu, który mógłby wyjaśnić to, co widzimy. Przy uwzględnieniu wszystkich znanych nam informacji o tej planecie (wydaje się, że) scenariuszem najlepiej pasującym do danych jest świat z oceanem pulsującym życiem. (...) To, co teraz widzimy, to pierwsze oznaki istnienia obcego świata, który prawdopodobnie jest zamieszkany, a to jest przełomowy moment".

Jaka jest planeta K2-18b?

K2-18b jest ok. 2,6 razy większa od Ziemi - przypomniał dziennik. Uważa się, że na planecie istnieje bogata w wodór atmosfera i ogromny ocean, a temperatura jest nieznacznie wyższa od ziemskiej. Wcześniejsze obserwacje wykazały obecność metanu i dwutlenku węgla w atmosferze. Choć również i one mogą być oznakami życia, to obie te substancje chemiczne powstają także w wyniku procesów naturalnych, jak aktywność wulkaniczna.

Naukowcy badający planetę poszukiwali konkretnych biomarkerów za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Jak twierdzi brytyjski dziennik, byli "zaszokowani", gdy odkryli sygnał chemiczny i spędzili ostatni rok próbując obalić swoje odkrycie i "sprawić, by sygnał zniknął".

"Punkt zwrotny"

Profesor Madhusudhan ocenił, że odkrycie może być "punktem zwrotnym, w którym nagle będziemy w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy jesteśmy we wszechświecie sami".

Dr Ian Whittaker, specjalista fizyki kosmicznej z Nottingham Trent University, ostrzegł, że choć badanie zostało przeprowadzone z zachowaniem naukowych rygorów, to "sama obecność tych cząsteczek i fakt, że na egzoplanecie mogą istnieć warunki dla atmosfery zawierającej wodór i ocean wody w stanie płynnym nie musi oznaczać, że na planecie powstało lub może powstać życie".(PAP)