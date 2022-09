W czołówce zestawienia państw z największą liczbą graczy w 2022 roku ich odsetek przewyższał 50 proc. – pisze Statista. Na czele zestawienia znajduje się Japonia (58 proc.), która była liderem także w 2017 roku. Podobnie wysoki odsetek graczy w populacji mają Wielka Brytania (58 proc.) oraz Korea Płd. (57 proc.). Kolejne pozycje zajmują Meksyk (53 proc.) oraz Szwecja (51 proc.).

Zestawienie to niewiele różni się do tego sprzed 5 lat, gdy w czołówce były te same kraje co w obecnym poza Francją (która została zamieniona przez Meksyk). Warto też zaznaczyć, że w analizowanym okresie odsetki graczy w populacji wzrosły o kilka pkt proc. Szacuje się, że za 5 lat liderem rankingu będzie Wielka Brytania, w której już 7 na 10 osób będzie graczami.

Branża gier wideo jest w ostatnich talach najbardziej dochodowym medialnym segmentem. W 2022 roku wartość rynku ma wzrosnąć do poziomu 196 mld dol., a sam tylko podsegment gier mobilnych ma być wyceniany na 104 mld dol. – wynika z szacunków Newzoo. Dla porównania, przychody branży muzycznej i filmowej wyniosły w 2021 roku odpowiednio 25,9 oraz 21,3 mld dol.