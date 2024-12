Co wiemy o nowej kobiecie-wiedźminie?

Podczas imprezy The Game Awards zobaczyliśmy kilkuminutowy zwiastun, w którym

bohaterka Ciri ratuje młodą kobietę złożoną w ofierze przez jej ojca i wioskę. Bohaterka ma ten sam ekwipunek, który jej ojciec Geralt z Rivii nosił w trzech grach i serialu Netflixa. Oglądamy dalej kolejne fabularne kawałki; Ciri zabija potwora za pomocą kombinacji szermierki i magii znanej fanom serii.

Najnowsza gra jest tworzona przy użyciu technologii Unreal Engine 5, poinformowała firma, nie ujawniając daty premiery.

„Wiedźmin IV” – jaka to będzie gra?

„Wiedźmin IV” ma być początkiem nowej sagi w uniwersum Wiedźmina. Geralt nie będzie już głównym protagonistą, na co wskazuje prezentacja Ciri. Obiecuje to nowe ścieżki fabularne. Mimo to akcja ma być osadzona w świecie "Wiedźmina 3" i rozgrywać się po wydarzeniach​ z poprzedniej odsłony.

Nowa odsłona pozostanie grą RPG z otwartym światem i narracją z perspektywy trzeciej osoby. Kluczowe elementy, takie jak walka bronią białą, używanie znaków i eliksirów, mają zostać utrzymane. Możliwe są jednak nowe mechaniki i rozwiązania, które mają zaskoczyć graczy i wyróżnić tytuł na tle poprzednich części​.

Porażka „Cyberpunka 2077” i sprzedaż „Wiedźmina

Poprzedni wielki hit studia, czyli „Cyberpunk 2077” była długo oczekiwany przez fanów, ale okazał się porażką. Premiera miała miejsce pod koniec 2020 roku, ale gra posiadała wiele błędów i różnego rodzaju wad. Firma starała się w następnych latach odzyskać publiczność dzięki aktualizacjom, poprawkom błędów i dużemu rozszerzeniu, które zostało wydane w zeszłym roku i spotkało się z uznaniem krytyków.

Firma poinformowała w 2023 roku, że sprzedała ponad 75 miliona egzemplarzy gier z serii „Wiedźmin”. Tym samym jest to jedna z najpopularniejszych franczyz gamingowych w historii. Od poprzedniej gry z serii minęła już blisko dekada. To w tamtej odsłonie gracze mogli po raz pierwszy zagrać krótko Ciri.