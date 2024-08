Poziom czytelnictwa w Europie

Europejski Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania w związku z przypadającymi w piątek obchodami międzynarodowego dnia miłośników książek. Respondentów w 26 krajach UE (brak danych dla Niemiec) zapytano o liczbę książek przeczytanych w ciągu minionych 12 miesięcy, przy czym pod uwagę brane były nie tylko książki papierowe, ale także w formie e-booków czy audiobooków. Nie zaliczano jednak podkastów, podręczników czy materiałów czytanych w związku z obowiązkami zawodowymi.

Pod względem poziomu czytelnictwa najlepiej wypadli respondenci w Luksemburgu, gdzie przeczytanie książki w ciągu minionych 12 miesięcy zadeklarowało 75,2 proc. badanych. Na drugim miejscu uplasowała się Dania (72,1 proc.), a na trzecim - Estonia (70,7 proc.).

W których krajach czyta się najmniej książek?

Najniższy poziom czytelnictwa w UE jest w Rumunii, gdzie kontakt z książką ma zaledwie 29,5 proc. badanych. Niewiele lepiej sytuacja wygląda na Cyprze (33,1 proc.) oraz we Włoszech (35,4 proc.).

Poziom czytelnictwa w Polsce (54,6 proc.) jest nieznacznie powyżej unijnej średniej (52,8 proc.). Wśród Polaków jest też więcej niż przeciętnie w UE moli książkowych. Przeczytanie w minionym roku powyżej 10 książek zadeklarowało 17,4 proc. badanych, podczas gdy wynik dla 26 krajów wyniósł 13,8 proc. Poniżej pięciu książek przeczytał prawie co czwarty Polak (23,7 proc.; średnia dla UE wynosi 26,8 proc.). 13,5 proc. respondentów w Polsce deklarowało, że przeczytało od pięciu do dziewięciu książek (średnio 12,12 proc. dla UE).

Czytelnictwo w Polsce na tle unijnej średniej

Według Eurostatu książki częściej czytają kobiety. Podczas gdy 55,5 proc. mężczyzn w UE przyznało, że w ciągu minionego roku nie miało do czynienia z książką w żadnej postaci, odsetek ten wśród kobiet wyniósł 39,5 proc.

W Polsce różnica w poziomie czytelnictwa między kobietami a mężczyznami jest jeszcze większa. Podczas gdy większość Polaków (59,5 proc.) nie przeczytała żadnej książki w minionym roku, do braku lektury przyznaje się co trzecia Polka (33,4 proc.). Polki są też o wiele częściej molami książkowymi.

Kobiety częściej sięgają po książki niż mężczyźni w UE

Zgodnie z Eurostatem większy kontakt z książkami mają młodzi ludzie. Osoby w wieku 16-29 lat czytają więcej (60,1 proc.) niż osoby w wieku 30-54 lata (53,5 proc.), 55-64 lata (52,6 proc.) oraz 65 lat i więcej (47,2 proc.).

Eurostat opublikował wyniki za 2022 r. Dane tego europejskiego urzędu pokazują wyższy poziom czytelnictwa w Polsce niż badania prowadzone co roku przez Bibliotekę Narodową. Zgodnie z danymi BN za 2022 r. czytanie książek deklarowało 34 proc. badanych. Znacznie lepiej było w kolejnym roku, kiedy to BN odnotowała wynik o 9 punktów proc. wyższy. Oznaczało to jednak, że z książką wciąż nie miało do czynienia 57 proc. Polaków.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)