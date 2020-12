Platforma WEXO została zaprezentowana na rynku słowackim dopiero w lipcu i już zdążyła zdobyć zainteresowanie naszych krypto-entuzjastów. Za pośrednictwem WEXO można nie tylko sprzedawać lub przechowywać kryptowaluty w portfelu krypto, lecz także wygodnie je wymieniać w najpopularniejszych parach kryptowalutowych. WEXO pracuje aktualnie z następującymi kryptowalutami: Bitcoin, Ethereum i Litecoin oraz stablecoinami Tether i TrueUSD (waluty cyfrowe o stabilnej wartości). Ostatnią funkcjonalnością dodaną aktualnie przez deweloperów stanowi własny cyfrowy sejf.

To wszystko planują do końca roku wesprzeć przez uruchomienie aplikacji mobilnej WEXO dla Android i iOS.

"W tym roku zdążyliśmy zrealizować wszystko, co wcześniej ustaliliśmy. Przed upływem czterech miesięcy od uruchomienia pierwszych funkcjonalności dodaliśmy kantor kryptowalut a kilka dni temu doszedł sejf cyfrowy. WEXO rośnie w obszarze funkcjonalności, zespołu realizacyjnego oraz bazy użytkowników. Rok jeszcze się jednak nie skończył, intensywnie pracujemy nad uruchomieniem w krótkim czasie także aplikacji mobilnej WEXO dla iOS i Android. Wygląda na to, że zdążymy zrealizować ten plan przed ustalonym terminem”podał Peter Mariš, współzałożyciel CRYPTON DIGITAL, SE.

WEXO to startup finansowany ze środków własnych. Autorzy umożliwili jednak ograniczonej grupie entuzjastów projektów FinTech dołączyć do WEXO a brać udział w rozwoju spółki i startupie WEXO. Spółka zamyka do końca roku grono udziałowców projektu WEXO liczbą 7000.

"Postanowiliśmy, że chcemy dać taką możliwość również entuzjastom z zagranicy. WEXO to od pierwszej idei projekt o ponadnarodowym wymiarze. Dlatego niedawno postanowiliśmy poszerzyć sieć biur o Pragę i aktualnie nawiązujemy ważne kontakty z polskimi partnerami. Podobnie działamy również na Węgrzech”, opisał rozwój spółki Milan Božik, CEO CRYPTON DIGITAL, SE.

Innowacyjny zespół ze Słowacji zajmował się pierwotnie kryptowalutami w charakterze inwestycji i nadal pomaga swoim klientom w tym zakresie, natomiast celem WEXO jest umożliwienie każdemu nieograniczonego korzystania z kryptowalut w codziennym życiu. WEXO liczy na kilkakrotny wzrost liczby użytkowników w 2021 roku i dostosowuje do tego również infrastrukturę projektu.

Przeprowadziliśmy wywiad z założycielami spółki CRYPTON DIGITAL, SE Milanem Božikiem i Petrem Marišem. W FinTech najbardziej fascynuje ich fakt, że tak jak dziesięć lat temu nie wiedzieliśmy, co będziemy robić dzisiaj, tak samo dzisiaj nie wiemy, gdzie będziemy za dziesięć lat.

Jak postrzegacie rozwój w dziedzinie FinTech na świecie?

Milan Božik: Rozwój w dziedzinie technologii finansowej postrzegam jako bardzo kluczowy w skali światowej. W nowym świecie innowacje będą niezbędne. Spółki będą musiały się przetransformować lub zanikną. Jeśli chodzi o zwykłych ludzi, będą musieli się przystosować.

Peter Mariš: Dostrzegam, że ten sektor rozwija się z prędkością rakiety. Czasy są bardzo dynamiczne, każde społeczeństwo powinno się dostosować do tego trendu, w przeciwnym razie może nastąpić stagnacja. My w CRYPTON DIGITAL otaczamy się młodymi ludźmi, którzy są pełni innowacyjnych pomysłów. Obserwujemy duże światowe firmy FinTech, które osiągnęły olbrzymi sukces. I mamy wspólny cel – zbliżyć się do nich z produktem Wexo

Gdybyście się nie zajmowali innowacyjnymi rodzajami płatności i kryptowalutami, w jakiej innej dziedzinie zastosowalibyście nowe technologie?

Milan Božik: Inwestycje, świat finansów i świat krypto to moje zainteresowania, dlatego zajmuję się nimi codziennie. Jednak gdybym się nimi nie zajmował, szukałbym sposobu na implementację sztucznej inteligencji w służbie zdrowia. Moim marzeniem jest wynalezienie teleportu, oczywiście jeśli nie wymyśli go wcześniej Elon Musk :D.

Peter Mariš: Gdybym się znał na systemie edukacji lub służbie zdrowia, podążałbym w tym kierunku, ponieważ pomaganie ludziom ma największy sens spośród wszystkich rodzajów pracy. Ale na razie nie znam się na służbie zdrowia ani na systemie edukacji. Znam się na inwestycjach i dlatego jako CRYPTON DIGITAL świadczymy różne usługi dotyczące kryptowalut i innowacyjnych rozwiązań płatniczych będąc jedną z pierwszych słowackich spółek FinTech działających w tej dziedzinie.

Czy koronakryzys spowolnił, czy wręcz przeciwnie przyspieszył procesy w dziedzinie FinTech oraz w waszym zawodzie?

Milan Božik: Przewidzieliśmy nastąpienie tego kryzysu i staraliśmy się do niego jak najlepiej przygotować. Ku naszemu zaskoczeniu wcale nie spowolnił naszego rozwoju, a wręcz przyspieszył procesy w obszarze cyfryzacji.

Peter Mariš: Ta sytuacja również nam pokazała, że procesy w cyfrowym świecie są już dzisiaj bardzo wartościowe i korzystanie z takich usług jest powszechne. Widzimy to na podstawie wzrostu krzywej firm cyfrowych. Największy popyt odnotowały właśnie firmy świadczące usługi online, natomiast te, które nie dotrzymują kroku tym trendom, całkowicie stanęły w miejscu.

Świadczenie usług w ramach tego projektu zapewnia pod względem produktowym czeska spółka partnerska UPDN ONE, s.r.o. posiadająca bogate doświadczenie na rynku finansowym. CRYPTON DIGITAL, SE wspiera projekt ze środków własnych, oferuje jednak możliwość nabycia udziałów w projekcie WEXO i czerpać korzyści płynące z zysków innowacyjnej spółki.