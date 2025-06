Sławosz Uznański-Wiśniewski stanie się drugim Polakiem w historii, który odbędzie lot w kosmos, kontynuując tym samym wyjątkowe dziedzictwo Mirosława Hermaszewskiego — pierwszego polskiego astronauty. W ramach misji Axiom-4 będzie reprezentował Europejską Agencję Kosmiczną jako jeden z dwóch wybranych specjalistów, co podkreśla jego znaczącą rolę w międzynarodowym programie badawczym.

Jego udział w misji to nie tylko przełomowy moment dla polskiej astronautyki, ale także dowód na rosnące znaczenie Polski w światowej eksploracji kosmosu. Uznański-Wiśniewski zabierze na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nowoczesne technologie i eksperymenty naukowe, które mają szansę przyczynić się do rozwoju wielu dziedzin, od medycyny po inżynierię materiałową.

Kim jest prywatnie Sławosz Uznański-Wiśniewski ?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to nie tylko astronauta – to także wybitny naukowiec, inżynier, himalaista i obywatel świata. Prywatnie jest mężem posłanki i działaczki społecznej Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. Urodził się w Łodzi, zdobywał wykształcenie zarówno w Polsce, jak i we Francji, a swoją karierę rozwijał m.in. w prestiżowym ośrodku CERN w Genewie, gdzie odpowiadał za funkcjonowanie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC).

W 2022 roku Sławosz Uznański-Wiśniewski został wybrany do Astronautycznej Rezerwy Europejskiej Agencji Kosmicznej spośród ponad 22 000 kandydatów – to ogromne wyróżnienie potwierdzające jego wyjątkowe kwalifikacje i kompetencje.

Jako drugi Polak w historii, po generale Mirosławie Hermaszewskim, poleci na orbitę okołoziemską. Gen. Hermaszewski był pierwszym Polakiem, który odbył lot w kosmos – 27 czerwca 1978 roku wystartował na pokładzie statku Sojuz 30 i spędził na orbicie dokładnie 190 godzin, 3 minuty i 4 sekundy. Tymczasem Sławosz Uznański-Wiśniewski, w ramach misji Ax-4, spędzi aż 14 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, realizując liczne eksperymenty i zadania badawcze.

Kiedy planowany start misji Ax-4 z udziałem nowej kapsuły Dragon?

Misja organizowana przez Axiom Space, w której miał uczestniczyć Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwotnie miała rozpocząć się 29 maja. Ze względu na problemy techniczne start został najpierw przesunięty na 10 czerwca, a później na 11 czerwca.

Start planowany 11 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie, miał być pierwszym lotem nowej kapsuły Dragon, a rakieta Falcon 9 podejmowała drugą próbę startu. Po oddzieleniu od kapsuły pierwszy stopień rakiety miał efektownie wylądować na specjalnej platformie w Cape Canaveral, bezpiecznie powracając na Ziemię.

Jednakże planowany start misji Axiom-4, która miała zabrać polskiego astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną, został odwołany.

Ile może zarobić polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, po locie w kosmos?

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski weźmie udział w misji kosmicznej, za którą Polska zapłaciła ok. 65 mln euro (ok. 250 mln zł), co jest częścią krajowej inwestycji w sektor kosmiczny.

Jak podaje serwis Biznesinfo.pl wynagrodzenie uczestników misji kosmicznych zależy od ich rangi oraz kraju pochodzenia. Dodatkowo, pensja astronauty pracującego w ESA jest zwolniona z krajowego podatku dochodowego.

Nie znamy dokładnej kwoty, jaką zarobi Sławosz Uznański-Wiśniewski, jednak wiadomo, że po ukończeniu podstawowego szkolenia astronauci z Wielkiej Brytanii mogą otrzymywać około 31,5 tys. zł miesięcznie, natomiast specjaliści z Francji – około 34,3 tys. zł miesięcznie.

Łącznie roczne wynagrodzenie może wynosić od 332 tys. do 347 tys. zł. Jak podaje serwis Biznesinfo.pl, po zakończeniu misji astronauci mogą liczyć na podwyżkę. Europejska Agencja Kosmiczna wypłaca im wtedy roczne wynagrodzenie w wysokości od około 450 tys. zł do 480 tys. zł.

Wynagrodzenie astronautów ESA jest atrakcyjne i rośnie wraz z doświadczeniem, a dodatkowe benefity, takie jak zwolnienia podatkowe i premie po misjach, znacząco podnoszą całkowity dochód tych specjalistów.

Źródło: Biznesinfo.pl