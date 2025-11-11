Zmiany w komunikacji miejskiej

„Wyłączony został ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich, na Moście Poniatowskiego. Tramwaje nie jeżdżą też ulicami Marszałkowską i Andersa” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje linii 10 i 11 dojeżdżają do ronda Daszyńskiego i pl. Zbawiciela; 4 do Dw. Wschodniego (Kijowska); 14 jeździ tylko od strony Mokotowa do pl. Zbawiciela; 18 do pętli Marymont-Potok lub pl. Zbawiciela, a 77 do placu Starynkiewicza i Kieleckiej.

Tramwaje linii 17 od strony Żoliborza jadą Okopową do pl. Narutowicza, a od strony Mokotowa kończą na pętli Kielecka.

Tramwaje linii 20, 23 po stronie Woli dojeżdżają do pl. Starynkiewicza, a po drugiej stronie Wisły do Dworca Wschodniego

Tramwaje linii 7, 9, 24 od strony Ochoty dojeżdżają do pl. Starynkiewicza, a po stronie praskiej do Wiatracznej (7) lub Zielenieckiej (9, 24).

Tramwaje linii 15, 16, 19 od strony Żoliborza przejeżdżają na drugą stronę Wisły Mostem Gdańskim; od drugiej strony kończą na pl. Starynkiewicza (15) i pl. Zbawiciela (16, 19).

Zamknięta została cała trasa 35. Biegu Niepodległości.

Autobusy nie jeżdżą ulicami: Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Stefana Batorego oraz ulicami krzyżującymi się.

Zamknięte są też ulice Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa, pl. Piłsudskiego.

„Linie dzienne (w tym lokalne) mają rozkład świąteczny, z wyjątkiem 193 i 527 (rozkład specjalny). Na trasy nie wyjechały tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160” - przekazał ZTM.

Przez cały dzień autobusy linii 178 kursują pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, plac Konstytucji i Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 łączą Falenicę z rondem Wiatraczna.

Metro kursuje według specjalnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).