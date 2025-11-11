Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości.

Uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

Uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się we wtorek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Potem prezydencka para Karol i Marta Nawroccy, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w mszy za ojczyznę, która będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa.

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem i jego małżonką na czele, wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

Po południu planowane jest złożenie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Możliwość odwiedzenia Sejmu i Senatu

11 listopada w godzinach 10-16 będzie można odwiedzić Sejm i Senat. Zwiedzający będą mieli możliwość zobaczenia niedostępnych na co dzień miejsc, takich jak Sala Posiedzeń Sejmu i kuluary sejmowe. Około godz. 10.50 na I piętrze w Senacie zwiedzający będą mogli porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z marszałek tej izby Małgorzatą Kidawą-Błońską.

W izbie wyższej w tym roku motywem przewodnim będą czasy I kadencji Senatu II Rzeczypospolitej (1922–1927). Na gości Senatu będą więc czekać: gazeciarze z „Kurierem Senackim” i przedrukami przemówień senatorów II RP, zespół „Mazowsze”, który będzie zachęcał do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, rękodzielnicy z warsztatami, fotobudka retro, w której każdy będzie mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie w stylu międzywojennym.

Marsz Niepodległości

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji i PiS. Do udziału w wydarzeniu zachęcał prezydent Karol Nawrocki. „Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia” - powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę.

Koncert "Wspólna Niepodległa"

Z okazji Święta Niepodległości odbędzie się też m.in. koncert „Wspólna Niepodległa” organizowany przed Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.