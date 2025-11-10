Jaka broń dotrze do Polski z opóźnieniem?

Według portalu, który powołuje się na przedstawiciela Departamentu Stanu, zakłócone zostały dostawy pocisków powietrze-powietrze AMRAAM, systemów obrony przeciwrakietowej Aegis oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS dla państw takich jak Dania, Chorwacja i Polska. Polska złożyła zamówienia zarówno na pociski AMRAAM, jak i HIMARS.

Opóźnienia mają wynikać m.in. z wysłania na przymusowe urlopy urzędników Departamentu Stanu, których zadaniem jest notyfikowanie pracowników komisji kongresowych o zatwierdzeniu transakcji. Według urzędnika resortu biuro spraw polityczno-wojskowych Departamentu Stanu USA dysponowało w zeszłym miesiącu około 25 proc. swojego normalnego personelu do obsługi sprzedaży broni.

Chodzi zarówno o sprzedaż broni bezpośrednio przez rząd USA sojusznikom z NATO, jak i udzielanie licencji prywatnym amerykańskim firmom na eksport broni. Łączna wartość kontraktów ma wynosić 5 mld dol. Część z tej broni ma być sprzedawana państwom NATO z przeznaczeniem dla Ukrainy.

- Demokraci wstrzymują sprzedaż broni, w tym naszym sojusznikom z NATO, co szkodzi amerykańskiej bazie przemysłowej i zagraża bezpieczeństwu naszemu i naszych partnerów – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott, cytowany przez Axios.

Na sytuacji korzystają Chiny

Szef senackiej komisji spraw zagranicznych Jim Risch stwierdził natomiast, że na sytuacji korzystają Chiny i Rosja.

- Ich działania mające na celu osłabienie Stanów Zjednoczonych oraz naszych partnerów i sojuszników stają się łatwiejsze, podczas gdy nasza baza przemysłowa cierpi, a potrzeby naszych sojuszników pozostają niezaspokojone - powiedział polityk.

Skutki shutdownu

W wyniku trwającego od 40 dni shutdownu związanego z nieuchwaleniem nowego budżetu przez Kongres, na urlopach przymusowych przebywa ok. 750 tys. pracowników federalnych, zaś inni pracują bez terminowej zapłaty. Przełom w impasie może nastąpić w niedzielę, kiedy Senat zagłosuje nad projektem nowej wersji tymczasowego budżetu oraz prowizorium budżetowym zapewniającym środki na funkcjonowanie państwa do końca stycznia. Jeśli głosowanie się powiedzie, może to otworzyć ścieżkę do zakończenia shutdownu w ciągu kilku najbliższych dni.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński