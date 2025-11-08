Nowa alokacja środków UE dla BOF

Na takie cele ma być przeznaczonych 20 proc. wszystkich środków z UE, które ma dedykowane BOF w obecnej edycji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Jest lista projektów, zmiany w programie będą konsultowane z Komisją Europejską.

Reklama

Przygotowywane przesunięcia są efektem wcześniejszych zmian priorytetów UE związanych z różnymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa. Na październikowej sesji sejmiku województwa podlaskiego informowano, że w Funduszach Europejskich dla Podlaskiego, w związku ze zmianą tych priorytetów, minimum 130 mln euro (co najmniej 10 proc. środków w całym programie) ma być przesuniętych właśnie na takie cele.

Struktura BOF

Stowarzyszenie BOF tworzy Białystok i 10 gmin z powiatu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Łapy, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów.

- Po dyskusjach z członkami stowarzyszenia postanowiliśmy, że (zmiana-PAP) będzie to alokacja w wysokości około 20 proc. tego, co posiadamy. Będą to środki, które zostaną przeznaczone na zarządzanie kryzysowe. Wcześniej też planowaliśmy taki projekt w ramach naszej alokacji, tylko nowe cele dają większy wachlarz możliwości, żeby bardziej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców - wyjaśniła dyrektor biura zarządu stowarzyszenia BOF dr hab. profesor Uniwersytetu w Białymstoku Dorota Perło.

Przypomniała, że wstępna alokacja dla BOF z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego wynosiła 129 mln euro i przesunięcia na bezpieczeństwo mają dotyczyć 20 proc. z tych środków.

BOF realizuje większy projekt dotyczący zarządzania kryzysowego, gminy planują też np. inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, np. energetycznej, zaopatrzenia w wodę, projekty informatyczne, ale też budowę obiektów podwójnego zastosowania, czyli na co dzień pełniących np. rolę placówek kultury czy domów opieki, a w razie zagrożenia będących jednocześnie miejscami ukrycia dla obywateli.

- W kontekście sytuacji zewnętrznej, która nas w pewnym sensie - i nie tylko nas - zaskoczyła, musieliśmy przemodelować nasze plany i zamierzenia w stosunku do pierwotnej strategii, którą żeśmy opracowali dużo wcześniej, z zupełnie innej rzeczywistości - powiedział dziennikarzom wójt Turośni Kościelnej, przewodniczący komisji rewizyjnej BOF Grzegorz Jakuć. Dodał, że BOF zamierza np. odstąpić od budowy zbiorników retencyjnych na rzecz zabezpieczenia infrastruktury typu stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, które mają być monitorowane, rozbudowywane, zabezpieczone barierami.

Przykłady konkretnych projektów gminnych

Gmina Grabówka, która istnieje od 1 stycznia 2025 r. i jest najmłodsza w BOF, zamierza np. budować dom seniora, miejsce do spotkań dla mieszkańców. Wójt Grabówki Katarzyna Todorczuk zaznaczyła, że będzie to obiekt podwójnego zastosowania, bo na wypadek zagrożenia będzie również miejscem schronienia.

Prezes zarządu BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował, że w ciągu trwającej od 2014 r. współpracy w ramach stowarzyszenia gminy zrealizowały wspólnie 68 projektów na łączną kwotę 540 mln zł, z czego 337 mln zł pochodziło z UE.

- Na tę perspektywę finansową przygotowujemy też projekty na kwotę 75 mln euro - poinformował prezydent. Ocenił, że dzięki współpracy i realizowaniu projektów, np. komunikacyjnych, drogowych czy w rozwój szkolnictwa zawodowego, obszar całego BOF staje się miejscem lepszym do życia dla mieszkańców. Podkreślał znaczenie tej współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju, gospodarki, bez względu na opcje polityczne, tworzenie wspólnoty.