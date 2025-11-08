MON zaprasza: 8 godzin szkolenia, 0 zł kosztów, 100% realnych umiejętności

Reklama

„wGotowości” to nowy ogólnopolski program szkoleń obronnych dla cywilów, prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Skierowany jest do każdego obywatela Polski powyżej 18. roku życia, bez względu na kondycję fizyczną czy doświadczenie. Udział jest bezpłatny, a zapisać można się wygodnie przez aplikację mObywatel.

Szkolenie trwa 8 godzin i odbywa się w wybranych jednostkach wojskowych w całej Polsce – głównie w weekendy. Pilotaż zakłada udział 25 000 osób i potrwa do 14 grudnia 2025 roku. Celem programu jest nie tylko zwiększenie odporności obywateli, ale też odbudowa zasobów rezerwistów i świadomości obywatelskiej.

Z czego składa się szkolenie? Oto 4 filary odporności

Program podzielony jest na cztery główne segmenty tematyczne:

Bezpieczeństwo – jak zachować się podczas alarmów, jak rozpoznać zagrożenia i współpracować ze służbami.

Cyberhigiena – czyli jak zabezpieczyć swoje dane i chronić się przed atakami w sieci.

Pierwsza pomoc – wiedza i praktyka z zakresu ratowania życia: resuscytacja, tamowanie krwotoków, pomoc w wypadkach.

Przetrwanie – co robić, gdy zabraknie prądu, gazu, internetu? Jak zdobyć wodę, schronienie i przetrwać kryzys?

Wszystko to prowadzone jest w formie praktycznych zajęć, pod okiem instruktorów Wojska Polskiego. Dodatkowe moduły, takie jak strzelanie, symulacje taktyczne czy rozbudowane szkolenia terenowe, są dostępne dla chętnych w ramach ścieżki „Rezerwy”.

/> />

Liczby mówią same za siebie: tysiące chętnych już pierwszego dnia

Już 6 listopada, czyli pierwszego dnia naboru, do programu zapisało się dokładnie 3770 osób, w tym:

Kurs cyberhigieny: 280 osób

Kurs medyczny: 993 osoby

Kurs przetrwania: 1125 osób

Kurs bezpieczeństwa: 1196 osób

Źródło: Tweet ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z 6.11.2025 r.

/> />

Czy po takim kursie trafisz do wojska? Fakty i mity

Najczęściej pojawiająca się obawa: „Zapiszę się i potem dostanę powołanie do wojska”. MON uspokaja – uczestnicy ścieżki „Odporność” nie są wciągani do rezerwy ani nie składają przysięgi. Szkolenie ma charakter edukacyjny i nie skutkuje przypisaniem do jednostki. Bez wątpienia jednak dane cywila po przeszkoleniu na jakąś listę trafią, czy w związku z tym nie powstaną dla niego żadne nowe obowiązki?

/> />

Dla osób, które chcą iść dalej – jest ścieżka „Rezerwy”. Tu można kontynuować szkolenia, wziąć udział w programie „Wakacje z Wojskiem”, a nawet zostać żołnierzem rezerwy z gratyfikacją finansową.

Korzyści? Realne i życiowe – bez wojskowej musztry

Uczestnicy zdobywają wiedzę, która może uratować życie – własne lub cudze. Program uczy nie tylko, jak zatamować krwotok czy zareagować przy wypadku, ale też jak nie dać się oszukać w sieci czy jak odnaleźć się podczas katastrofy. W dobie globalnych kryzysów – to kompetencje nie do przecenienia. Co więcej, dla studentów dostępne są dodatkowe bonusy: np. stypendium 1000 zł miesięcznie dla tych, którzy zdecydują się na kurs podchorążych. Tu już trzeba jednak być przekonanym, że ewentualne wezwania do służby przez wojsko nie są dla nas problemem,

Dodatkowym plusem, szczególnie przy szkoleniach firmowych, może być integracja zespołu oraz ćwiczenie przywództwa i pracy pod presją. Dla niektórych to po prostu dobra zabawa, przygoda i wyjście poza strefę komfortu. Dla innych – realna inwestycja w bezpieczeństwo własne i bliskich.

Głos ekspertów: potrzebne, ale nie bez wad

Program chwalony jest przez wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa i wojskowych. Jednak nie brakuje krytyków, jak gen. Roman Polko, który obawia się, że wojsko zostanie przeciążone masowymi szkoleniami cywilów. Wskazuje, że powinny je prowadzić również służby cywilne, np. straż pożarna czy obrona cywilna. Pojawiają się też pytania o jakość zajęć: czy przy tak dużej skali każde szkolenie będzie równie wartościowe? Czy nie zabraknie instruktorów i sprzętu? MON zapewnia, że system jest przemyślany, ale jak w każdej nowości warto śledzić opinie uczestników.