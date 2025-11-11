Jak przejawia się patriotyzm?

Respondentów poproszono o zaznaczenie każdego zachowania, które ich zdaniem może być formą okazywania swojego patriotyzmu.

Dla największej liczby ankietowanych (78 proc.) przejawem patriotyzmu jest udział w wyborach. Niewiele mniej, bo 77 proc. wskazało reprezentowanie Polski za granicą w pozytywny sposób, a 76 proc. — na pokazywanie gościom z zagranicy polskiej kultury czy potraw. Po 73 proc. głosów zdobyło kupowanie polskich produktów i usług, wieszanie flagi w święta państwowe i odwiedzanie miejsc historycznych.

Promowanie rodzimej kultury w mediach społecznościowych wskazało 71 proc. ankietowanych, a siedmiu na dziesięciu Polaków uznaje, że patriotyzm przejawia się także w rozmowach o Polsce w domu. Dla 69 proc. ankietowanych symbolem przywiązania do kraju jest przekazywanie rodzinnych przepisów kulinarnych, a dla 68 proc. śledzenie sukcesów polskich sportowców i twórców.

Najważniejsze filary polskości

W dalszej części badania respondentom zadano pytanie: „Co powoduje, że czujesz się Polką / Polakiem?”.

Najwięcej badanych (88 proc.) wskazało znajomość języka polskiego jako najważniejszy filar polskości. Kolejne 84 proc. wybrało odpowiedź polskie zabytki i miejsca pamięci, taki sam wynik otrzymała również polska przyroda i krajobrazy (morze, góry i Mazury). Na trzecim miejscu uplasowały się dom, rodzina i wychowanie (83 proc.) oraz miejsce urodzenia lub zamieszkania (83 proc.).

W dalszej części zestawienia praktyki kulinarne i tradycje rodzinne oraz historia Polski i jej bohaterowie, które zdobyły po 81 proc. wskazań. Symbole narodowe – flaga, godło i hymn – oraz osiągnięcia polskich twórców, naukowców i sportowców zdobyły po 80 proc. głosów. Natomiast dumę z sukcesów Polaków na arenie międzynarodowej wskazało 79 proc. respondentów.

Badanie przeprowadził IRCenter we wrześniu 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1002 osób. Zostało przygotowane z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby.