Centrum badania długowieczności w Europie? Takie plany ma ojciec Elona Muska

Ojciec Elona Muska, Erol Musk, przybył w ostatnim czasie do Bośni i Hercegowiny. Nie jest to jednak wycieczka czysto turystyczna, chce on bowiem założyć tam specjalny ośrodek do badań nad czasoprzestrzenią, grawitacją i... długowiecznością. Plany są ambitne, ale czy realne do spełnienia?