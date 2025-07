„Grok dla rządu”

xAI stworzyła cały zestaw produktów typu Grok AI, przeznaczonych dla administracji USA i nazwanych „Grok dla rządu”. Jak poinformowała firma, może je już nabyć „każdy resort, agencja lub biuro rządu federalnego”.

Prezydent Donald Trump domagał się od początku swej drugiej kadencji szybszego wdrażania narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją do pracy jego administracji - przypomina dziennik. Dodaje, że Pentagon nie odpowiedział na prośbę o skomentowanie informacji firmy xAI.

Skandal z Grokiem

Grok wywołał niedawno skandal, gdy przeprogramowano go w ten sposób, by był „mniej poprawny politycznie”. Sprawiło to, że wygenerował antysemickie i wulgarne komentarze, zaczął chwalić Adolfa Hitlera, promować teorie spiskowe na temat Żydów i obrażać polityków, m.in. polskich. Ze szczegółami opisywał też, jak zgwałciłby jednego z użytkowników.

Firma xAI wydała komunikat, w którym obiecała naprawić swój model językowy, a następnego dnia poinformowała, że przeprowadziła radykalną aktualizację chatbota. Niemniej - jak komentuje „WP” - szkody zostały już wyrządzone, zaś cały incydent wskazuje na zagrożenia związane z szybkim wdrażaniem nowych technologii „w ramach wyścigu zbrojeń AI”.

Zdaniem specjalistów, cytowanych niedawno przez CNN, mowa nienawiści generowana przez Groka była wynikiem decyzji podjętych przez zarządzającą nim firmę xAI w sprawie jego trenowania, wynagradzania i metod zarządzania danymi.

W niedzielę xAI dodała do serii instrukcji dla Groka komendę, by „nie stronił od odpowiedzi, które są niepoprawne politycznie”. Wcześniej Musk ogłosił, że chatbot zostanie znacząco usprawniony — podał portal The Verge.