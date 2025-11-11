ChatGPT reprodukuje teksty niemieckich utworów chronionych prawem autorskim

Tym samym sąd przyznał rację niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA. Ta argumentowała, że ChatGPT reprodukuje teksty niemieckich utworów chronionych prawem autorskim bez odpowiednich zezwoleń.

GEMA domaga się ustanowienia systemu licencyjnego, który zobowiązywałby twórców AI do płacenia za wykorzystywanie dzieł muzycznych.

Teksty piosenek zostały wykorzystane w modelu ChatGPT i po wpisaniu zapytań chatbot przytaczał tekst piosenek dokładnie lub niemal identycznie. Sąd w Monachium uznał to za dowód, że teksty te zostały zapisane w systemach.

Wypłata odszkodowania

Sąd nakazał powstrzymanie się od zapisywania tekstów w modelach. OpenAI została zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz przekazania informacji o sposobie wykorzystania utworów i osiągniętych z tego tytułu przychodach.

OpenAI broni się, że zarzuty GEMA wynikają z niezrozumienia sposobu działania ChatGPT. Wtorkowy wyrok nie jest prawomocny. Sprawa uznawana jest za potencjalnie precedensową w kwestii regulacji systemów sztucznej inteligencji w Europie.

Z Berlina Mateusz Obremski