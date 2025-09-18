W badaniu przeprowadzonym przez twórcę chatbotów opartych na sztucznej inteligencji (AI) OpenAI, na które powołuje się Euronews, przeanalizowano losową próbkę 1,5 miliona rozmów między użytkownikami ChatGPT w okresie od maja 2024 r. do czerwca 2025 r. Analiza ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ludzie korzystają na narzędzie AI. W ocenie OpenAI było to najbardziej kompleksowe badanie rzeczywistego wykorzystania sztucznej inteligencji przez konsumentów, jakie kiedykolwiek opublikowano.

ChatGPT jako doradca?

Jak wynika z badanie tylko w 30 proc. czasu chatbot był wykorzystywany do zadań związanych z pracą. Pozostałe 70 proc. to zadania niezwiązanych z pracą zawodową.

Najczęstsze rozmowy niezwiązane z pracą zazwyczaj koncentrują się na „codziennych zadaniach”, które tworzą „wartość ekonomiczną” w życiu osobistym ludzi. Trzech z czterech użytkowników oczekiwała od ChatGPT praktycznych wskazówek, poszukiwania informacji i pisanie. Jak oceniają autorzy badania, użytkownicy najbardziej cenią ChatGPT jako doradcę, a nie tylko ślepego wykonawcę zadań.

Około 40 proc. wiadomości zawierało polecenia, które wymagały od ChatGPT wykonania zadania, takiego jak pisanie tekstu, planowanie lub programowanie. Pozostałe 11 proc. to zadania wymagające „osobistej refleksji, eksploracji i zabawy”.

ChatGPT w pracy. Dominujące zadania

Jak wynika z badania, największą część zadań zawodowych, o które poproszono chatbota, stanowiło pisanie. Nie są to jednak prośby o generowanie nowych tekstów, a modyfikację tekstu użytkownika poprzez edycję, krytykę lub tłumaczenie.

Programowanie nadal ma niewielki udział w działaniach wykonywane przez chatbota. Badanie wykazało, że zaledwie 4 procent wszystkich zapytań do ChatGPT dotyczy programowania komputerowego.

Autorzy raportu zauważają, że w pracy z chatbota najczęściej korzystają „wykształceni użytkownicy wykonujący wysoko płatne zawody”. Osoby te nie zlecają chatbotowi wykonania całego zadania od początku do końca, a raczej traktują go jako doradcę lub pomocnika w poszukiwaniu informacji.

