Opublikowane we wtorek w nocy wyniki Alphabetu i Microsoftu znów przebiły oczekiwania analityków. Właściciel Google’a poinformował, że przychody za I kw. 2021 r. wyniosły 55,3 mld dol., podczas gdy na Wallstreet spodziewano się wyniku rzędu 51,7 mld dol. To wzrost o 34 proc. w stosunku do ubiegłego roku.