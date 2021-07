Jak podaje CNN, Facebook na swoim blogu ogłosił, że opracowuje „nowe doświadczenie Instagrama dla nastolatków”, platformę, do której dostęp ma być zarządzany przez rodziców i opiekunów. To próby „zniechęcania osób poniżej 13 roku życia do kłamania na temat swojego wieku”.

Post zwraca uwagę na to, że dzieci w tym wieku są już online: „aby powstrzymać ludzi przed fałszowaniem swojego wieku, chcemy budować doświadczenia zaprojektowane specjalnie dla nich, zarządzane przez rodziców i opiekunów”. W marcu, BuzzFeed News uzyskał wewnętrzną notatkę Instagrama, stwierdzającą, że firma „ustaliła pracę z młodzieżą jako priorytet” i planowała zbudować wersję przeznaczoną specjalnie dla dzieci.

W maju, 44 prokuratorów generalnych podpisało list skierowany do Marka Zuckerberga, założyciela i szefa Facebooka, wzywając go do zaprzestania pracy nad Instagramem przeznaczonym dla młodszych użytkowników. Wzbudza to obawy o zdrowie psychiczne i prywatność dzieci. Również Kongres USA zgłosił podobne wątpliwości.

Instagram dla dzieci ma ponoć nazywać się Instagram Youth. Facebook podkreśla, że pracuje głównie nad środkami bezpieczeństwa, m.in. ustawienie kont użytkowników poniżej 16 roku życia jako prywatne, ograniczenie interakcji z nieznajomymi oraz reklam. Reklamodawcy nie mogą już dotrzeć do młodych użytkowników w oparciu o ich zainteresowania lub aktywność na Facebooku, Instagramie i Messengerze. Mogą jednak nadal używać wieku, płci lub lokalizacji dla ukierunkowanych reklam.

Facebook zapowiedział, że planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do weryfikacji wieku swoich użytkowników i usuwania kont nieletnich.

Josh Golin, dyrektor wykonawczy w Fairplay, organizacji rzeczników praw dzieci, stwierdził, że to „krok we właściwym kierunku”, jednak niezbędna jest tu pełna przejrzystość. Dodał też, że „jednak nie zmienia faktu, że Instagram Youth to straszny pomysł i spowoduje więcej szkody niż pożytku. (…) Najbezpieczniejszy Instagram dla młodszych dzieci to brak Instagrama w ogóle”.