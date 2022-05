Administracja miejska Lwowa celem cyberataku prawdopodobnie przeprowadzonego przez rosyjskich hakerów, stan wyjątkowy po ataku na kostarykański rząd – ostatnie dni pokazują jak istotną rolę odgrywa dziś cyberbezpieczeństwo;

Dlatego w dniach 17- 18 maja, pod hasłem United in Cyberpower , spotykamy się w MCK w Katowicach na CYBERSEC Forum/EXPO – wiodącej konferencji z obszaru cyberbezpieczeństwa;

Dziś ostatnia szansa na rejestrację na to wydarzenie: Rejestracja | CYBERSEC FORUM / EXPO

Reklama

Już we wtorek startuje szesnasta edycja konferencji pod szyldem CYBERSEC. Tym razem wiodące wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa uzupełnią targi EXPO. Topowi prelegenci i przemyślana agenda, to nie jedyne powody, by dołączyć do nas w Katowicach. Główny argument to aktualność i waga tematu, którego nie możemy dłużej bagatelizować.

Reklama

Ostatnie godziny przyniosły informację o cyberataku na administrację miejską Lwowa. W jego efekcie nie można było korzystać z niektórych usług komunalnych, o czym informował zastępca mera Lwowa Andrij Moskalenko. Hakerzy, prawdopodobnie powiązani z Rosją, przechwycili także wewnętrzne informacje administracji miasta, które następnie były publikowane na kanałach informacyjnych w jednym z serwisów. To kontynuacja działań z 9 maja, kiedy hakerzy rozpoczęli masowy atak DDoS na strony internetowe ukraińskich firm telekomunikacyjnych. To o tyle istotne, że internet postrzegamy dziś jako element infrastruktury krytycznej. O jego roli podczas wojny w Ukrainie będzie mówił we wtorek, podczas otwarcia CYBERSEC FORUM/EXPO, minister cyfryzacji i wicepremier Ukrainy - Mykhailo Fedorov.

Problemy w cyberprzestrzeni mogliśmy w ostatnich dniach obserwować także w innej części globu. Sytuacja w Kostaryce, po szeroko zakrojonym ataku hakerskim, była tak trudna, że prezydent tego państwa zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w całym kraju. Działania cybergrupy Conti dotknęły kostarykańskich podatników – hakerzy upublicznili aż 97% wykradzionych z systemów rządowych danych wrażliwych. To ogromne naruszenie prywatności, więc decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydaje się być adekwatna. Stany Zjednoczone, wkrótce po ataku, ogłosiły nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za przekazanie informacji, które mogą pomóc w schwytaniu hakerów należących do grupy. Pokazuje to skalę zjawiska i powagę z jaką czołowi przywódcy podchodzą do kwestii cyberbezpieczeństwa. O tym będą dyskutować generał Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Chris Inglis, Krajowy Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w administracji prezydenta Joe Bidena w panelu moderowanym przez Izabelę Albrycht, przewodniczącą komitetu programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

A to jedynie wycinek tego, co od jutra czeka nas w Katowicach. W programie konferencji znajdą się m.in. prezentacje, rozmowy, panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem wysokich rangą przedstawicieli instytucji i organizacji międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Rejestracja na wydarzenie wciąż jest otwarta: https://rejestracja.cybersecforum.eu/pl/rejestracja