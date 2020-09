To drugi z rzędu dzień z rekordową liczbą wykrytych zakażeń. W bilansie z czwartku było ich o 240 mniej. Zarazem jest to trzeci kolejny dzień, gdy ich liczba przekracza 6000, co do tej pory się nie zdarzyło.

Dobowe rekordy pobite zostały w trzech z czterech części składowych Zjednoczonego Królestwa - w Anglii wykryto 5723 infekcje, w Szkocji - 558, a w Irlandii Północnej - 273, przy czym w Szkocji i Irlandii Północnej są to duże wzrosty w porównaniu z dotychczasowymi rekordami. W Walii natomiast wykryto 320 zakażenia, co jest pewnym spadkiem w stosunku do dwóch poprzednich dni.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 423 236, co jest 14. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Liczba zgonów jest nieco mniejsza niż ta z bilansu czwartkowego - 40 - która była najwyższą od połowy lipca, choć z powodu awarii piątkowa statystyka zgonów nie obejmuje Szkocji.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 41 936, z czego 37 240 osób zmarło w Anglii, 2510 - w Szkocji, 1609 - w Walii, a 577 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 245 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii, a od początku epidemii - prawie 19,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to prawie 264 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych z czwartku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 1680 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 105 w stosunku do poprzedniego dnia.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia z przedziału 1,1-1,4 do 1,2-1,5. Najniższy jest on w Walii, gdzie mieści się w przedziale 0,7-1,2, najwyższy - w Szkocji - 1,2-1,6. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozprzestrzenia.

