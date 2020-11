Chętnych kwalifikować mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. To oni będą wystawiali skierowania, ale szczepienie nie będzie się odbywało w przychodniach. Preparat powinien być przechowywany w temperaturze minus 80 st. C, dlatego mają powstać specjalne punkty szczepień - przynajmniej po jednym na każdy powiat. W sumie będzie ich ok. 350.

Skierowanie ma być ważne przez 48 godzin i figurować w systemie elektronicznym. Procedura będzie przypominała tę z dzisiejszych punktów drive thru. Pacjent dostanie preparat po podaniu numeru PESEL i identyfikacji - mówi nasz rozmówca. Rząd planuje zakup 1400 tzw. mroźni, czyli specjalnych lodówek, w których mają być przechowywane szczepionki. W każdym punkcie mają znajdować się co najmniej dwie.

Większą obawą niż system dystrybucji jest na dziś to, by do zaszczepienia przekonać jak najwięcej osób - przyznaje osoba z rządu. Na COVID-19 zmarło już prawie 9 tys. Polaków.