Obie te szczepionki mogą trafić do ludzi przed Świętami - powiedział Azar w programie "This Morning" w stacji CBS.

Zewnętrzni doradcy Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) spotkają się 10 grudnia, by rozważyć awaryjne dopuszczenie do użytku szczepionki przeciwko Covid-19 opracowanej przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech. Ta szczepionka mogłaby zostać zatwierdzona do dystrybucji w ciągu kilku dni, tydzień później stałoby się to z szczepionką Moderny - przewidywał Azar.

Amerykański koncern Moderna poinformował, że w poniedziałek wystąpi do FDA o dopuszczenie swojej szczepionki do użytku, a spotkanie z ekspertami agencji w tej sprawie odbędzie się 17 grudnia.

Szczepionki będą dystrybuowane przez istniejący już federalny system do gubernatorów stanów, którzy sami zdecydują, gdzie najpierw powinny być kierowane - zaznaczył minister.

"Określą, które grupy (odbiorców szczepionek) są priorytetowe. Mam nadzieję, że wyniki badań naukowych będą wystarczająco jasne, by nasi gubernatorzy postępowali zgodnie z zaleceniami, które przygotujemy" - podkreślił Azar, dodając, że w poniedziałek będzie wraz z wiceprezydentem USA Mikiem Pence'em rozmawiał o tym ze wszystkimi gubernatorami.

Reklama

Według najnowszych badań ostatniej fazy testów klinicznych szczepionek, preparat Pfizera i BioNTech ma 95 proc. skuteczności, przygotowywana we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH) substancja Moderny - 94,1 proc. FDA już wcześniej zapowiadała, że dopuści do użycia szczepionki przeciwko Covid-19 które mają udowodnioną ponad 50 proc. skuteczność. Pfizer deklaruje, że do końca roku mógłby dostarczyć dawki potrzebne do zaszczepienia 12,5 mln Amerykanów, Moderna - dla 10 mln mieszkańców USA.