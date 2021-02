Wykonanie testu wykrywającego zakażenie koronawirusem po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny – przekazał PAP we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do informacji o badaniach oferowanych na wrocławskim lotnisku.

Port Lotniczy Wrocław poinformował 29 stycznia w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej, że "od 30 stycznia br. pasażerowie przylatujący ze strefy Non Schengen będą mogli wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po przylocie szybki test antygenowy. Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny – podano. Tymczasem, jak podkreśla Andrusiewicz, nie ma przepisów, które dopuszczają zwolnienie z kwarantanny po badaniu w Polsce. "Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy" – wskazał. Rzecznik przypomniał, że z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej są zwolnione m.in. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z dwóch dawek, a także osoby mające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Media: Dwóch przedsiębiorców złożyło pozwy o odszkodowanie za lockdown Zobacz również Reklama Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych i RT-PCT (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych. Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetkowe). Andrusiewicz wskazał, że w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż dwie doby, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu. Test – jak zaznaczył – powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem, wjazdem do Polski. Test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu dwie doby. Zgodnie z przepisami – jak podkreślił – wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.