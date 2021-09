"Co trzeci uczestnik badania mówi, że nie zamierza się szczepić. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie obawiają się o zdrowie, czy finanse. Zdecydowana większość przeciwników szczepień (69 proc.) mówi, że nadciągająca wysoka fala zachorowań na Covid-19 wpłynie negatywnie na ich finanse lub na zdrowie albo na jedno i drugie. Przekonanych, że nic im nie grozi, jest 31 proc. ankietowanych, wprawdzie to niemal dwa razy więcej niż wśród szczepionych, gdzie brak kłopotów zakłada 17 proc., ale nadal mniejszość" - czytamy w komunikacie.

Średnio w całym społeczeństwie kolejny wzrost liczby chorych na Covid-19 stresuje 80 proc. osób. Po poprzednich przejściach niemal 40 proc. na równi martwi się o to, jak natężenie pandemii przełoży się na zdrowie i portfele, 25 proc. ma lęki związane ze zdrowiem, a 16 proc. mówi wyłącznie o obawach o to, jak czwarta fala odciśnie się ich na domowych budżetach.

Gdyby brak szczepień zaczął utrudniać dostęp do usług, 10 proc. badanych spośród 35 proc. unikających szczepień rozważyłoby zmianę swojego podejścia.

Jak wynika z badań zrealizowanych przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, na 11 różnego rodzaju sytuacji i miejsc, w których można byłoby np. zakazać obecności osobom niezaszczepionym, więcej głosów za takim rozwiązaniem zebrały cztery: chodzenie do klubów i dyskotek, na koncerty, do kin i teatrów oraz udział w wyjazdach organizowanych przez biura podróży. Jednak różnice między zwolennikami wprowadzenia zakazów wstępu a przeciwnikami są znikome i wynoszą zaledwie 2-3 pkt proc.

"W przypadku wizyt niezaszczepionych w kawiarni, czy restauracji oraz pobytów w hotelach, niewielką przewagę mają opinie przeciwników zakazów, których jest 42 i 43 proc., podczas gdy zwolenników utrudnień w zależności od tego, czy mowa o restauracjach, czy hotelach jest 39-40 proc. W pozostałych przypadkach przeważają głosy przeciw utrudnianiu życia unikającym, czy też niemogącym się zaszczepić" - czytamy dalej.

Wprowadzenie ograniczeń dla nieszczepionych spotyka się z największym oporem w przypadku wizyt lekarskich, w opinii większości (51 proc.) każdy powinien mieć prawo do spotkania się z lekarzem w gabinecie. Innego zdania jest 29 proc. ankietowanych.

Badanie Quality Watch zostało zrealizowane w dniach 23-26 lipca, metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+m, na próbie n=1063.