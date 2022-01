To niecodzienne rozwiązanie pokazuje skalę problemów, z jakimi boryka się francuska służba zdrowia, w której z powodu przeciążenia szpitali i wysyłania na kwarantannę chorych medyków brakuje rąk do pracy - komentuje Associated Press.

W decyzję tę wkalkulowane jest ryzyko związane z możliwością zakażania pacjentów przez chorych medyków, jednak rząd nie ma wyboru, ponieważ - jak podkreśla - nie może dopuścić do sytuacji, w której system opieki medycznej nie będzie płynnie działać.

Zwolnienie z kwarantanny

Zwolnienie z kwarantanny dla medyków i pracowników domów opieki wejdzie w życie jeszcze w tym tygodniu. W specjalnym alercie rozesłanym do szpitali i innych placówek medycznych, tłumaczącym tę decyzję władz, resort zdrowia napisał, że zaistniało ryzyko, iż "nastąpi poważna przerwa w możliwości świadczenia opieki (medycznej)", ale proponowane rozwiązanie jest "wyjątkowe i tymczasowe".

W normalnych warunkach francuskie przepisy nakazują osobom, u których wykryto zakażenie koronawirusem, odbycie co najmniej pięciodniowej kwarantanny, jeśli są one w pełni zaszczepione. Ludzie niezaszczepieni muszą się izolować przez co najmniej siedem dni.

W ciągu ostatniej doby w kraju wykryto liczbą ok. 335 tys. nowych zakażeń koronawirusem, co stanowi kolejny rekord. Ponad 20 tys. chorych na Covid-19 jest leczonych w szpitalach, a miejsca na oddziałach intensywnej terapii są zajęte w 72 proc. (PAP)