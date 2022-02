Badanie dotyczyło 2020 i 2021 r. Jak informuje CBS, kobiety najczęściej mają do czynienia z gwizdaniem, syczeniem lub pokrzykiwaniem. Jedna trzecia kobiet była przestraszona w czasie incydentu.

Aż 25 proc. badanych było w pewnym momencie ściganych lub śledzonych. 85 proc. z nich było w tym czasie przestraszonych.

Badanie pokazuje również, co robią młode kobiety, gdy są nękane na ulicy. Większość to ignoruje (64 proc.). Czasami szukają towarzystwa lub dzwonią do kogoś (37 proc.). Jedna na pięć kobiet sięga po klucze, dezodorant lub gaz pieprzowy.

Wyniki opierają się na badaniu przeprowadzonym przez Holenderski Urząd Statystyczny między lutym a kwietniem ubiegłego roku wśród ponad 8 tys. osób w wieku 12-25 lat.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)