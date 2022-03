"Podjąłem decyzję o tym, żeby od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Tutaj bardzo ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że to zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Nadal bez względu na to, czy mówimy o pracownikach czy pacjentach, którzy znajdują się w podmiotach leczniczych, jest obowiązek jest obowiązek zakrywania w tym miejscach twarzy, natomiast w pozostałych miejscach takiego obowiązku już od 28 marca nie będzie" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że zniesienie obowiązku nie oznacza, że te maseczki nie mogą być, czy nie powinny być używane w sytuacjach, w których występuje podwyższenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2., zwłaszcza w dużych skupiskach ludzi.

Jednocześnie zniesiona zostanie też izolacja domowa oraz kwarantanna, również domowa dla współdomowników, ale również wszystkie kwarantanny związane z przyjazdem do Polski.