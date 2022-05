"Rada dyrektorów Grupy Renault jednogłośnie zatwierdziła podpisanie umów dotyczących sprzedaży 100 proc. udziałów Grupy Renault w Renault Rosja miastu Moskwie oraz 67,69 proc. udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badań i Rozwoju Samochodów i Silników)" - przekazał francuski koncern w poniedziałek.

Nie podano żadnych szczegółów finansowych transakcji, ale rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow powiedział w kwietniu, że Renault planuje sprzedać swoje rosyjskie aktywa za "symbolicznego rubla".

"Dzisiaj podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję. Dokonujemy odpowiedzialnego wyboru w stosunku do naszych 45 tys. pracowników w Rosji, jednocześnie zachowując wyniki grupy i naszą zdolność do powrotu do kraju w przyszłości w innym kontekście" – powiedział dyrektor generalny Renault Luca de Meo, cytowany w informacji prasowej grupy.

Rosja jest drugim po Francji najważniejszym rynkiem dla Renault. Z powodu sankcji i presji międzynarodowej po agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego koncern zdecydował się zamknąć swoją fabrykę pod Moskwą, która produkuje samochody marek Nissan i Renault.

Francuska grupa motoryzacyjna boryka się również z problemami logistycznymi z powodu spowodowanego sankcjami niedoboru importowanych komponentów. W kwietniu AwtoWAZ musiał wysłać swoich pracowników na płatny urlop na trzy tygodnie, wstrzymując większość swojej produkcji.

Z Paryża Katarzyna Stańko