Marka, która obecnie generuje straty, ma osiągnąć do 2027 roku dwucyfrowe marże dla każdej kategorii usług - poinformował we wtorek producent samochodów. Renault trzyma się celu, aby do końca tej dekady usługa car-sharingu Mobilize stanowiła jedną piątą przychodów grupy.

Reklama

Renault koncentruje się na nowych obszarach biznesowych, ponieważ stoi w obliczu ostrej konkurencji w sprzedaży pojazdów masowych oraz wyzwań związanych z wyjściem z Rosji, swojego drugiego co do wielkości rynku. W związku z potencjalnymi głębszymi zmianami, producent ogłosił we wtorek również bliższą współpracę z chińskim gigantem motoryzacyjnym Geely Automobile Holdings, który kupuje 34 proc. udziałów w koreańskiej jednostce Renault.

Dyrektor generalny firmy Luca de Meo jest pod presją, aby osiągnąć cele, poprawić marże i obniżyć koszty, jednocześnie stojąc w obliczu załamania sprzedaży samochodów w Europie i konkurencji ze strony rywali na polu nowych pojazdów elektrycznych.

Renault RCI Bank and Services zmieni nazwę na Mobilize Financial Services i zamierza w 2030 roku dysponować flotą 1 miliona pojazdów do leasingu i 200 000 do subskrypcji. W tym samym roku Mobilize ma zwiększyć liczbę zainstalowanych ładowarek EV do 165 tys., z 22 tys. w zeszłym roku.