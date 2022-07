Według danych CleanTechnica, BYD wyprodukował w pierwszej połowie tego roku 506 868 w pełni elektrycznych samochodów, co stanowi 15,6 proc. udziału w rynku. Tymczasem Tesla wyprodukowała "tylko" 406 869 samochodów, co stanowi 12,6 procent światowej produkcji. Kolejne wiodące marki to SAIC z udziałem w rynku 8,6 proc., Volkswagen (7,8 proc.) i Hyundai-Kia (5,8 proc.).

Reklama

Firma Elona Muska została zmuszona do ograniczenia linii produkcyjnej w maju 2022 r. w związku z problemami związanymi z blokadą łańcucha dostaw w Chinach. Według doniesień medialnych, w gigafabryce Tesli w Szanghaju zabrakło części potrzebnych do produkcji aut. Przez braki dostaw chińska filia Tesli produkowała tylko 200 aut dziennie, zanim produkcja całkowicie stanęła. Zwykle z linii produkcyjnej fabryki w Szanghaju zjeżdżało 1200 pojazdów dziennie.

Fabryki BYD znajdują się w większości na obszarach, które nie zostały dotknięte tak długimi okresami blokady, dzięki czemu nie doświadczyły tych samych trudności, jak donosi PCMag.

"Przełom litowo-jonowy" na drogach jest niezaprzeczalny. Sprzedaż pojazdów elektrycznych na całym świecie nadal rośnie, od stycznia do maja 2022 r. sprzedano ponad 3 mln sztuk, w porównaniu do 1,7 mln w tym samym okresie 2021 r. (wzrost o ponad 80 proc.).