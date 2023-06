Według strony internetowej Tesli, nowy Model S można kupić już za 82,74 tys. USD, z rabatem w wysokości 7,5 tys. USD. Model X jest oferowany już od 94,43 tys. USD, podczas gdy poprzednie cena była na poziomie 102,24 tys. USD.

Zgodnie z informacjami z internetowej strony Tesli, firma zapewnia również trzy lata bezpłatnego ładowania dla Modelu S i Modelu X dla dostaw zakupionych modeli zrealizowanych do końca czerwca.

Oferta bezpłatnego ładowania

Wcześniej Tesla Inc. zaczęła oferować trzy miesiące bezpłatnego szybkiego ładowania w Stanach Zjednoczonych, co ma na celu oczyszczenia magazynowych zapasów sedanów Model 3 przed końcem kwartału. Oferta darmowego ładowania na nowe samochody Model 3 dotyczy klientów, którzy tak jak w przypadku Modelu S i Modelu X, odbierają dostawę do 30 czerwca.