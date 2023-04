Nowoczesne podejście do projektowania i realizacji inwestycji premium zakłada ścisłą współpracę ekspertów z wielu dziedzin. Przez wiele miesięcy pracują oni nad stworzeniem harmonijnej i komfortowej przestrzeni do życia, analizując i dopracowując najmniejszy detal projektu. Efektem ich starań jest wysokiej jakości inwestycja, która w pełni odpowiada na potrzeby współczesnego klienta, sprzyja jego zdrowiu i podwyższa standard życia. W Trójmieście grupa ekspertów ALLCONu z sukcesem wprowadza kolejne tego typu projekty. Najnowszym z nich jest Atrium Oliva.

Adres zdrowia

Lokalizacja zawsze odgrywa kluczową rolę w przypadku inwestycji premium. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szczególnie cenione są tereny blisko morza, w centrum miasta oraz w najbardziej prestiżowych dzielnicach, jak zabytkowa Oliwa.

- Osoby rozważające zakup nieruchomości z rynku premium powinny być wyjątkowo wymagające – twierdzi Piotr Tarkowski,

członek zarządu ALLCON. – Warto weryfikować lokalizację zarówno pod kątem naturalnego otoczenia, jak i łatwego dostępu do infrastruktury miasta. Niezwykle ważna jest też dobra jakość powietrza i brak hałasu. Nawet najpiękniejszy apartament nie zapewni nam odpowiedniego komfortu, jeśli znajduje się w hałaśliwym lub zanieczyszczonym otoczeniu. Mieszkanie w takim miejscu niesie też za sobą oczywiste konsekwencje zdrowotne.

Atrium Oliva spełnia lokalizacyjne wymagania premium z nawiązką. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się bujne oliwskie lasy, zabytkowy Parki Oliwski, a także ścieżki rekreacyjne w Dolinie Radości. Na spacerze można spokojnie odetchnąć, bo tutejsze wskaźniki jakości powietrza należą do najlepszych w Trójmieście. Świetne wyniki pokazują także badania natężenia hałasu.

Inwestycja ALLCONu to miejsce ciche i zatopione w zieleni, choć znajduje się blisko tętniącego życiem serca Oliwy. Dzielnica ta znana jest przecież nie tylko z bogatej historii i urokliwych zabytków, ale także biznesowego centrum Pomorza, kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, a także urozmaiconej oferty kulturalnej i gastronomicznej. Szybki dostęp do wszystkich atrakcji metropolii sprawia, że Atrium Oliva bez problemu wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta, która sprzyja oszczędności czasu i komfortowi mieszkańca.

Innowacje podnoszące jakość życia

ALLCON nie zatrzymuje się w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, które wyróżniają jego projekty na rynku. Jedną z takich innowacji jest tężnia solankowa w strefie relaksu Atrium Oliva, pierwszy raz wykorzystana na tę skalę w inwestycji mieszkaniowej. Poza salą klubową, strefą fitness z saunami, zielonym patio czy halą garażową z ładowarkami do aut elektrycznych, to kolejny ukłon w stronę przyszłych mieszkańców. Ich dobre samopoczucie i komfort stanowią priorytet dla twórców Atrium.

Architekci z Roark Studio projektując Atrium Oliva korzystali z badań z dziedziny neuroarchitektury i neurourbanistyki nt. wpływu przestrzeni na funkcjonowanie naszego mózgu. Celem było stworzenie jak najbardziej komfortowej przestrzeni, która będzie ułatwiać regenerację i budowanie dobrych relacji. Inspiracją dla projektantów były starożytne domy atrialne. Posiadały one zamknięty dziedziniec, który był codziennym miejscem spotkań i wspólnego wypoczynku. W projekcie Atrium również znalazło się wewnętrzne patio z urozmaiconą roślinnością, założeniem wodnym i miejscami wypoczynku, ale za to bez ruchu kołowego, by zapewnić ciszę i spokój.

Przemyślane rozwiązania nagrodzone certyfikatem

Potwierdzeniem innowacyjności Atrium Oliva na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych jest międzynarodowy certyfikat BREEAM przyznany tej inwestycji. W celu jego uzyskania ALLCON musiał spełnić szereg restrykcyjnych wymogów już na etapie budowy projektu. Niezależni eksperci uznali gdańską inwestycję za sprzyjającą zasadom zrównoważonego rozwoju, energooszczędności, ekologii oraz szeroko pojętemu well-being. Doceniono wybitną lokalizację, wysokiej jakości, certyfikowane materiały wykończeniowe, przyjazny projekt i długą listę udogodnień. Dużo uwagi poświęcono także licznym rozwiązaniom ekologicznym, które sprzyjają nie tylko środowisku, ale też portfelom przyszłych mieszkańców.

Nowoczesne inwestycje premium, jak Atrium Oliva w Gdańsku kompleksowo odpowiadają na potrzeby dzisiejszego człowieka. Pomagają mu odciąć się od stresujących bodźców codzienności, zregenerować siły i spędzać wartościowy czas z bliskimi. To inwestycje, które wyróżniają się lokalizacją, świetnym projektem i bezkompromisową jakością.