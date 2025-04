Powierzchnie magazynowe są fundamentem dla dynamicznie rozwijających się sektorów e-commerce, logistyki i produkcji. Jednak branże te podlegają ciągłej ewolucji, napędzanej zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Czy magazyny są w stanie nadążyć za tempem zmian i sprostać rosnącym wymaganiom rynku? Przyjrzyjmy się bliżej cechom, które definiują nowoczesną przestrzeń magazynową i sprawdźmy, jak może ona efektywnie wspierać biznes.

Lokalizacja kluczem do sukcesu

W branży magazynowej zwykło się mówić o 3L, na które składają się: lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Dla każdego przedsiębiorstwa niezwykle ważna jest bliska odległość od głównych rynków zbytu i od dostawców, co pozwala skracać czas transportu i optymalizować koszty. Ma to szczególne znaczenie dla branż logistycznej oraz e-commerce.

Aspekt lokalizacji nabiera również nowego wymiaru w kontekście rosnącej wagi, jaką firmy przykładają do zrównoważonego rozwoju. Wybierając strategicznie położone magazyny, przedsiębiorstwa mogą znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla generowaną przez transport.

SEGRO – wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych inwestuje w najdynamiczniej rozwijających się regionach Polski, czyli lokalizacjach znajdujących się w tzw. Wielkiej Piątce. Należą do niej okolice Warszawy, Górny Śląsk, Wrocław, Poznań i Polska Centralna. Wspomniane lokalizacje są szczególnie atrakcyjne ze względu na wciąż rosnący potencjał rozwoju logistyki transgranicznej.

Powierzchnia warta poznania

Obecnie SEGRO posiada wolną powierzchnię w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki. Park położony zaledwie 10 km od centrum Poznania stanowi idealną bazę dla klientów z sektorów logistycznego oraz e-commerce. Jego ogromnym atutem jest doskonała lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 oraz bliskość drogi ekspresowej nr 5, łączącej Poznań z Wrocławiem. Na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki jest dostępny na wynajem budynek H wielkości 30 200 mkw., z czego 2000 mkw. stanowi przestrzeń biurowo-socjalna. Ponadto, w przypadku podjęcia przez klienta decyzji o rozwoju biznesu, istnieje możliwość rozbudowy przestrzeni magazynowej o ok. 10 200 mkw.

Park posiada dogodny układ komunikacyjny, na który składają się szerokie drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz parkingi dla pracowników i klientów. Do wspomnianego budynku H przynależy 250 miejsc parkingowych dla aut osobowych i ciężarowych. Decydując się na wynajem tej powierzchni, klient zyskuje również indywidualną przestrzeń z oddzielnym wjazdem, co usprawnia komunikację.

W samym sercu Polski

Coraz więcej przedsiębiorstw obsługuje wiele rynków zbytu, dlatego kluczowa jest lokalizacja zapewniająca im dogodną logistykę zarówno w kraju, jak i na kontynencie. W Polsce Centralnej znajduje się spełniający te kryteria SEGRO Logistics Park Stryków, usytuowany zaledwie 8 km od granic administracyjnych Łodzi i 28 km od lotniska cargo. Flagowy obiekt firmy oferuje dogodny dostęp do autostrady A2, skrzyżowania autostrad A1 i A2 (węzły komunikacyjne Stryków i Łódź Północ) oraz drogi krajowej nr 14.

Jedną z licznych zalet SEGRO Logistics Park Stryków jest możliwość elastycznego dopasowania przestrzeni do indywidualnych potrzeb klientów planujących rozwój biznesu. Całkowita powierzchnia parku wynosi niemal 320 tys. mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej, z potencjałem rozbudowy do ponad 360 tys. mkw. Obecnie w budynku L znajduje się 46 700 mkw. wolnej przestrzeni, z możliwością rozbudowy na życzenie klienta o kolejne 14 000 mkw. Możliwy jest także podział istniejącej powierzchni na moduły wielkości 29 400 mkw. i 16 300 mkw., z biurami wielkości 1000 mkw. Obiekt posiada dwustronnie rozmieszczone doki oraz rampy z poziomu 0.

Na terenie parku funkcjonuje automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych, co sprawia, że wjazdy i wyjazdy są wyjątkowo płynne. Do budynku L przynależy także parking z prawie 170 miejscami, wyposażony w ładowarki do pojazdów elektrycznych. Ponadto, SEGRO oferuje wsparcie wykwalifikowanych Property Managerów. W badaniu satysfakcji z 2024 r. klienci wskazali 100% zadowolenia ze współpracy z zespołem zarządców z firmy.

Optymalizacja korzystna dla obu stron

Rozwiązania optymalizujące koszty mediów stanowią dla klientów ogromną wartość i coraz częściej wpływają na decyzję o najmie powierzchni magazynowej. Pozwalają znacznie obniżyć wydatki, co sprawia, że firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku. W magazynach SEGRO oświetlenie typu LED jest już standardem, a dodatkowo wspiera je system DALI. Dzięki czujnikom ruchu i możliwości regulacji natężenia światła w sytuacjach, gdy klient nie prowadzi działalności operacyjnej, narzędzie to pozwala wygenerować oszczędności sięgające nawet 70%.

Dzięki technologiom takim jak Building Management System w magazynach SEGRO możliwa jest też optymalizacja działania wentylacji, oświetlenia i ogrzewania – dobieranie i utrzymanie optymalnych parametrów. Przyszłością magazynów jest również wykorzystanie narzędzi wyposażonych w elementy sztucznej inteligencji, dzięki której system sam będzie mógł dostosowywać pracę urządzeń.

Atrakcyjną ofertą dla klientów, którzy poszukują nowoczesnej powierzchni w strategicznej lokalizacji, spełniającej wysokie standardy ekologiczne oraz oferującej możliwość ekspansji jest SEGRO Park Warsaw, Ożarów, znajdujący się zaledwie 16 km od Warszawy i 15 km od lotniska Okęcie, przy autostradzie A2 i drodze krajowej nr 6. Firma może wybudować tu dwa budynki o łącznej powierzchni prawie 24 000 mkw.

Natomiast uwagę klientów zainteresowanych przestrzeniami magazynowo-produkcyjnymi na zachodzie Polski z pewnością przyciągnie zlokalizowany na terenie o powierzchni 14 ha SEGRO Logistics Park Wrocław, Biskupice, z bezpośrednim dostępem do autostrady A4 i jej skrzyżowania z autostradą A8. SEGRO oferuje tu 5500 mkw. dostępnych od zaraz, jak również może w tej lokalizacji dostarczyć na zamówienie 13 500 mkw. z ekologiczną certyfikacją BREEAM na poziomie minimum Excellent.