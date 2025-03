Długo wyczekiwane zmiany weszły w życie w 2025 roku

Nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku miała przede wszystkim rozwiać szereg wątpliwości, które przez lata narosły wokół opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Jednak już na etapie prac nad projektem było wiadomo, że przyszłość nie będzie tak różowa, jak deklaruje ustawodawca. Specjaliści niemal od początku alarmowali, że na tle przepisów w proponowanym w projekcie brzmieniu, powstanie szereg nowych niejasności, a kolejne spory pomiędzy organami podatkowymi, a podatnikami będą trafiały przed oblicze sądów administracyjnych. I choć po przeprowadzeniu konsultacji publicznych w projekcie wprowadzono zmiany, to jednak szereg na nowo uregulowanych kwestii od samego początku budzi wątpliwości.

Najszerszym echem w przestrzeni publicznej odbił się problem opodatkowania ogrodzeń, wokół którego powstało tyle wątpliwości, że Ministerstwo Finansów postanowiło opublikować oświadczenie dotyczące tego zagadnienia. Wskazało w nim, że Budowle związane z działalnością inną niż działalność gospodarcza, np. z działalnością leśną, także tą prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, nie podlegały podatkowi od nieruchomości, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 r., jak i obecnie.

Nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości pozostają również ogrodzenia budynku mieszkalnego, którego część zajęta jest przez osobę prywatną na prowadzenie biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego. Zajęcie części budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej nie pozbawia budynku charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne ustawa jednoznacznie wyłącza z kategorii obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie stan prawny także nie uległ zmianie.

Tymczasem narodził się kolejny problem, a podatnicy i organy podatkowe zadają sobie pytanie, co z monitoringiem? Czy nowa definicja budowli sprawia, że trzeba zapłacić podatek od zainstalowanych kamer?

Czy monitoring jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości?

Która część przepisu wywołała wątpliwości podatników? Od 1 stycznia 2025 r. budowla na gruncie podatku od nieruchomości to:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Chodzi oczywiście o wspomniane urządzenia techniczne, którymi kamery monitoringu bez wątpienia są. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że podlegają one opodatkowaniu wyłącznie w zakresie części budowlanych. To zaś oznacza, że aby kamery podlegały opodatkowaniu jako budowle, musiałyby zostać zamontowane na obiektach, które stanowiłyby ich część budowlaną. Nie będą natomiast podlegały opodatkowaniu kamery zamontowane np. na budynku.

Dodatkowo nie można tracić z oczu faktu, że nawet gdyby z uwagi na sposób zamontowania systemu monitoringu miało dojść do jego opodatkowania jako budowli, to na gruncie przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. nadal z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jasno wynika, że opodatkowaniu podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli więc system monitoringu byłby zamontowany np. na prywatnej posesji, to tym samym nie będzie on podlegał opodatkowaniu nawet wówczas, gdy będzie posiadał części budowlane.